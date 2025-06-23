Почему РПЛ надо не расширять, а сокращать до 12 команд. Мнение Рабинера

Когда в течение пары недель один и тот же клуб, «Пари НН», проигрывает стыки, а затем остается в дивизионе с помощью нужного количества поднятых рук — ничего, кроме нервного смеха, это вызвать не может. Причем это «воскрешение» читалось как букварь еще до стыковых матчей, что и привело к тому, что «Сочи» приехал на ключевой матч первого дивизиона в Новороссийск на матч с «Черноморцем» вторым составом, чтобы проиграть и попасть на Нижний, а не на мотивированный «Ахмат». При этом сам же «Сочи» и занял место «Черноморца» в переходных матчах, не дав ему в аренду на следующий сезон свой (а на самом деле региональный) стадион «Фишт»…