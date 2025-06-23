Почему РПЛ надо не расширять, а сокращать до 12 команд. Мнение Рабинера

Какие 18 клубов, глядя на то, что происходит с российскими клубами? Вы издеваетесь, господин Газизов?!
Пару недель назад гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов, в прошлом занимавший ту же должность в «Спартаке», предложил расширить премьер-лигу до 18 клубов. Идея эта не нова, и пропагандировали ее в российском футболе многие (и чем ниже в РПЛ располагается клуб, тем чаще), но, прочитав об этом именно сейчас, я схватился за голову.
Ее своевременность примерно соответствовала недавнему меморандуму о сотрудничестве между Федерацией хоккея России и коллегами из Ирана. После всей свистопляски внизу РПЛ и наверху первой лиги, творившейся зимой-весной 2025-го и сопровождавшей обмен между дивизионами, сейчас не только заикаться о расширении абсурдно — о сокращении, причем серьезном, команд эдак до десяти-двенадцати, задуматься бы.
Потому что масштаб негатива, да, прямо говоря, позора, творящегося в нашем клубном футболе, в последнее время превосходит все допустимые пределы. И если вдруг появляются островки организационного и спортивного благополучия вроде «Балтики», это даже вызывает удивление и мысли вроде: «А где подвох?» Хотя положительные примеры есть — и вернувшиеся в премьер-лигу калининградцы выстраиваются в ряд с прошлогодними «Акроном», махачкалинским «Динамо». В том числе потому, что там четко распределены обязанности, люди занимаются делом и смотрят в одну сторону.
В других же местах скандалов столько, что раньше даже один такой за несколько лет вызвал бы ажиотаж, а сейчас и несколько за полгода заставляют просто пожать плечами: мол, следующий пошел. Взять хотя бы аресты сразу двух владельцев (не наемных менеджеров, подчеркиваю — владельцев!) клубов РПЛ: в конце прошлого года Туфана Садыгова из «Химок», обвиненного в мошенничестве в особо крупных размерах, а теперь Леонида Соболева из «Торпедо». Тут еще стоит добавить, что арестован также бывший гендиректор «Химок» и член исполкома РФС Сергей Анохин.
Садыгов спустя полтора месяца был выпущен из-под домашнего ареста под залог, но последствия случившегося мы видим: «Химки», по спортивному принципу даже не попавшие в стыковые матчи, не прошли лицензирование на новый сезон и в начале июня начали процедуру банкротства. Их долги, по информации СМИ, составляют 850 миллионов рублей, а исчезновение из РПЛ запустило такой «эффект домино», что о самом футболе все уже забыли — до последнего времени обсуждали лишь то, кто будет играть в новом сезоне в РПЛ, причем отталкиваясь не от закона, а то от голосования клубов премьер-лиги, то от решения исполкома РФС.
Когда в течение пары недель один и тот же клуб, «Пари НН», проигрывает стыки, а затем остается в дивизионе с помощью нужного количества поднятых рук — ничего, кроме нервного смеха, это вызвать не может. Причем это «воскрешение» читалось как букварь еще до стыковых матчей, что и привело к тому, что «Сочи» приехал на ключевой матч первого дивизиона в Новороссийск на матч с «Черноморцем» вторым составом, чтобы проиграть и попасть на Нижний, а не на мотивированный «Ахмат». При этом сам же «Сочи» и занял место «Черноморца» в переходных матчах, не дав ему в аренду на следующий сезон свой (а на самом деле региональный) стадион «Фишт»…
Какое-то тотальное безумие, правда? И ведь ничего или почти ничего из этого не было бы, сработай руководящие органы российского футбола хотя бы чуть-чуть более оперативно и окончательно определись с дальнейшей судьбой «Химок» до 24 мая — дня, когда в РПЛ был последний тур, а Новороссийск обыграл «Сочи» дивизионом ниже. Но информация о решении комиссии по лицензированию футбольных клубов отказать в лицензиях «Химкам», «Черноморцу» и «СКА-Хабаровску» появилась на сайте РФС 24-го в 22.16. «Химки» подали апелляцию, 28 мая она была отклонена. Но менять что-либо в стыковых парах было поздно. Все это создало театр абсурда, равного которому даже в 90-е в нашем футболе не припоминаю.
Причем с «Химками» все было ясно если не в декабре после ареста Садыгова, то как минимум в апреле, когда президент РПЛ Александр Алаев ввел в клубе внешнее управление. Зачем было тянуть мертвую кобылу за хвост до конца мая, зная (не верю, что в РФС не знали), к какому бардаку это может привести? И почему возможность такого сценария не прописали в регламентирующих документах — у нас такая сверкающая белизной могучих финансовых гарантий лига, что подобное развитие событий никто и вообразить не мог? У нас раньше не банкротились клубы, не отправлялись в небытие сразу после сезона, не вводилось внешнее управление? У нас не существовало «Тамбова» и далее по списку?
Вообще-то за такое дикое упущение кто-то в РФС должен был полететь с должности. Но что-то информации на этот счет я не читал. Может, пропустил. А в результате долги Садыгова перенеслись на клубы, которые теперь подбирают оставшихся на руинах «Химок» игроков, суля им возвращение потерянных в ближайшем Подмосковье денег.
А вылетевший из РПЛ по спортивному принципу и оставшийся там благодаря аннигиляции «Химок» и голосованиям в кабинетах Нижний, ко всем радостям, домашние встречи начала сезона проведет не в своем городе из-за… выставки на его стадионе.
Неужели нельзя было четко прописать в регламенте, что делать с таблицей в случае отказа одному из клубов в лицензировании?
А теперь допускаем, что в регламенте было бы четко прописано: команда, не вылетающая и не попадающая в стыки по спортивному принципу, не проходит лицензирование. В этом случае она присоединяется к двум клубам, занявшим 15-е и 16-е места, и они вылетают из РПЛ, а стык остается один — 14-я команда премьер-лиги («Ахмат») против третьей первой лиги («Черноморец», но из-за того, что тот не получил лицензию, — «Урал»). Либо вылетают эта команда и 16-е место, а 15-е, как и 14-е, играет стыки.
И тогда не было бы странного матча двух клубов Краснодарского края, где задачей «Сочи» было проиграть «Черноморцу», чтобы попасть на немотивированный Нижний, а не на «Ахмат», а напротив — «барсы» бились за победу, чтобы опередить в таблице «Урал». Не было бы страннейших стыков, во время которых разговоров на дурно пахнущие темы оказалось намного больше, чем футбола. Не было бы форменного идиотизма с сохранением в РПЛ команды, проигравшей в переходных матчах…
…А теперь еще и уголовное дело в «Торпедо», руководителей которого арестовали и обвинили ни много ни мало в попытке подкупа арбитра. Понятно, что эта история еще слишком свежа, чтобы по ней делать какие-то категоричные умозаключения, но, честно говоря, мне впервые чуть ли не с 1990-х годов довелось слышать даже версию о личном участии хозяев клубов в пресловутой «работе с судьями». Обычно (это слово, впрочем, в такой коннотации звучит дико), в моем понимании, такая деликатная часть деятельности перепоручается специально обученным людям.
Впрочем, доводилось уже слышать и версию, что рефери Максим Перезва, не после первого же, а лишь после второго (по словам известного адвоката Добровинского) предложения якобы о шести миллионах рублей за обеспечение трех торпедовских побед обратившийся в правоохранительные органы, действует в спайке и под прикрытием неких заинтересованных в утоплении «Торпедо» лиц. Тот же Добровинский намекает на наличие у столичного клуба «серьезных врагов» и цитирует римское право: «Ищи, кому выгодно». Хотя, если факт преступления имел место и окажется доказан, это уже не будет иметь никакого значения.
Впрочем, шеф отдела футбола «СЭ» Константин Алексеев не склонен к глубокому пессимизму, поскольку в итоге-то, несмотря на вероятную попытку обвиняемых повлиять на результат матча, игра и судейство были честными — то есть прямых оснований для снятия очков или перевода команды в другую лигу нет, и в любом случае решение суда случится, по всей видимости, уже после старта сезона РПЛ. Но это будет означать только отложенный приговор.
Потому что практика показывает: хеппи-энда с освобождением господ Соболева и Скородумова и снятием с них всех обвинений ждать сложно. Если правоохранительные органы в России приступают к активным действиям, «заднюю» они дают в исключительных случаях. Далее — см. судьбу «Химок» после проблем, возникших с законом у Садыгова. Правда, тут есть нюанс: Соболев — не единственный, а лишь один из трех акционеров черно-белых. Выдержат ли двое остальных увеличившуюся финансовую нагрузку, к которой добавляется главное — строительство стадиона, на сегодня самое крупное возведение спортивного сооружения в столице?
Впрочем, и Садыгова в СМИ никогда не называли «владельцем “Химок”. Напротив, всюду писали предельно осторожно: “Бизнесмен, имеющий отношение к “Химкам”. Не перестаю смеяться (сквозь слезы) этому чудесному лингвистическому изобретению. Есть вероятность, что теперь новости о его футбольной предприимчивости начнут поступать из Турции (хотя сам Садыгов это опровергает). Как говорится — будем наблюдать. Примерно зная, что из всего этого рано или поздно выйдет.
«Широко жил партизан Боснюк!»
Бизнесмен Сергей Шишкарев, напротив, никогда не скрывал, что имеет самое прямое отношение к «Черноморцу» и мечтает вернуть его в РПЛ. А спустя время после недопуска команды в стыки вдруг устроил шоу, вначале обвинив гендиректора своей же команды Пономарева в «подлости и предательстве», а также «попытке манипуляции футбольным результатом» накануне матча с «Сочи» (но никто так и не понял, о чем именно речь, учитывая, что «Черноморец» в итоге выиграл, а сочинцы хотели уступить), а затем… снял с него все претензии по итогам «принципиального мужского разговора». А нельзя было провести его не после, а до выноса столь серьезных обвинений в прессу? Осадок-то, как говорится, остался.
Но по факту сейчас из весеннего состава моряков тренируются 11 человек, и, похоже, потерь будет еще много. Хотя Шишкарев объявил, что выделит клубу бюджет для выступления в ФНЛ, и, таким образом, все как бы вернулось на круги своя: гендиректор на месте, претензий по матчу с «Сочи» у босса больше нет, финансирование «Черноморца» продолжится. И остался вопрос: что все это вообще было?
Кстати, учитывая очевидное экономическое проседание нашего футбола, я не очень понимаю, отчего нужно предъявлять такие строгие требования к стадионам, из-за которых тот же Новороссийск остался без стыков. Уже приводилось немало примеров из разных стран вплоть до Италии, где нет таких лютых требований к аренам. В конце концов, не виноваты же города, не получившие ЧМ-2018, что государство не построило там суперсовременные арены и приходится, тем более в нынешнее время, довольствоваться устаревшими. К тому же вместительность черноморского стадиона — 12 с половиной тысяч — требованиям регламента, нижней планкой которых являются 10 тысяч, соответствует.
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А вот еще и владелец «Сочи» Борис Ротенберг добавил саспенса: «Писарский оказался в неприятном инциденте в предпоследнем или последнем туре. Темная история, не хочу даже вспоминать и думать. Ни по спортивным, ни по человеческим качествам это ни в какие ворота не лезет». Уважаемые товарищи из РФС, не хотите ли расследовать?
…На фоне всего происходящего свежий локальный конфликт в «Крыльях Советов», где губернатор Вячеслав Федорищев встал на сторону главного тренера Магомеда Адиева и гендиректор с его замом, Русланом Пименовым, вынуждены были уйти, уже кажется чем-то предельно невинным. Тем более на фоне предыдущих мощных заявлений того же Федорищева, по которым пока затишье. Вообще — или перед бурей? В Самаре, кстати, тоже с количеством тренирующихся, говорят, большие проблемы.
Вот такие в российском футболе, собственно, новости — вы еще от них с ума не сошли? И это только внутренние — если добавить иностранные, то придется вспомнить и о побеге Марко Николича в Грецию, и о лишении «Локомотива» права на регистрацию новых футболистов, и экстрадицию недавнего спартаковца Квинси Промеса на нидерландскую родину.
Перечисляя все это, вспоминаю Сергея Довлатова: «Лениздат напечатал книгу о войне. Под одной из фотоиллюстраций значилось: “Личные вещи партизана Боснюка. Пуля из его черепа, а также гвоздь, которым он ранил фашиста…” Широко жил партизан Боснюк!».
Так вот и живем.
Игорь Рабинер