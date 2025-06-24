«Балтика» объявила о трансфере нигерийского футболиста Оффора

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Калининградский футбольный клуб «Балтика» в своем Telegram-канале объявил о трансфере нигерийского нападающего Чинонсо Оффора из болгарской «Арды».
Соглашение с 25-летним нападающим рассчитано до лета 2029 года.
«Мы приветствуем Чинонсо в рядах балтийцев и желаем ему успехов в нашем клубе!» — говорится в сообщении.
На протяжении карьеры Оффор выступал в латвийских клубах «Даугавпилс» и РФШ. В начале 2024 года он стал игроком «Чикаго Файр» из североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).