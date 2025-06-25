Не спешите хоронить «Крылья». Адиев остается, ему дадут новичков, а поможет, похоже, Черчесов-младший

Вокруг «Крыльев» сейчас не самый позитивный фон. Причины понятны — негативных новостей хватало еще с прошлого сезона. Публичное удивление губернатора области Вячеслава Федорищева зарплатой Игоря Осинькина в 100 миллионов рублей. Уголовное дело вокруг судейских махинаций. Слухи об отставке главного тренера прямо по ходу чемпионата. Его уход в начале этого лета. Новости о том, что сменщик, Магомед Адиев, готов сразу покинуть клуб из-за расхождений с руководителями во взглядах на селекцию. Всего 10 футболистов на первой тренировке. Расставание с гендиректором Робертом Тер-Абрамяном, проработавшим всего четыре месяца, и его замом Русланом Пименовым…
Действительно, многовато, напоминает бардак. Отсюда и большое число мемов в Telegram-каналах, высмеивающих «Крылья», которые многие принялись досрочно хоронить.
Но это эмоциональная оценка. Если же смотреть объективно, то происходящее вполне понятно и легко объяснимо. Новая метла в 95 процентах случаев метет по-новому. Просто потому, что у каждого руководителя свои представления о развитии клуба, он предпочитает самостоятельно подбирать кадры по своему видению. Тем более когда это накладывается на сокращение бюджета, как в случае с «Крыльями».
При этом расставание с Осинькиным выглядело неизбежным даже не по финансовым причинам, а с момента атаки Федорищева на агента Павла Андреева. Тренер, пришедший из «Чертанова» с большой группой игроков, прочно ассоциируется у всей футбольной общественности именно с этим посредником. Даже если сам Игорь Витальевич и хотел бы избежать такого ярлыка.
Что касается клинча Адиева и Тер-Абрамяна, то история неприятная, но тоже не самая удивительная. Клубная вертикаль власти очень редко сразу складывается идеально. У всех разные амбиции, каждый хочет побольше власти, заинтересованные лица протаскивают на должности «своих» людей, пытаясь обеспечить влияние. А есть ведь еще и «старая гвардия», которая в «Крыльях» и вообще в профессии собаку съела, но новые лица пытаются отодвинуть ее на вторые роли. В общем, часто на первых порах это серпентарий. Коллегам надо сработаться, оценить компетенции друг друга, отсеять «слабые звенья», разграничить зоны ответственности.
Вполне возможно, Тер-Абрамян и сильный руководитель, но именно в образующуюся вертикаль «Крыльев» ему вписаться не удалось. Бывает.
Важно, чтобы процесс формирования рабочей управленческой команды не затянулся. В любом случае следующий сезон у Самары наверняка выйдет переходным и непростым: все-таки идут глобальные изменения, появился новый тренер, будет много трансферов. Но фундамент надо закладывать именно сейчас.
Уже подписал контракт Божин из «Факела», на подходе Марадишвили и Раков (оба — «Локомотив»), Филин и Берковский (оба — «Химки»), Марин («Оренбург»). Придут и другие.
Любопытный также ход с приглашением Станислава Черчесова-младшего на должность то ли спортивного директора, как сообщил журналист Иван Карпов, то ли советника по спортивным вопросам председателя совета директоров Дмитрия Яковлева. Важна даже не должность, а функционал.
Ряд коллег отнесся к этой новости скептически, но это, думаю, связано с тем, что о Станиславе Станиславовиче маловато информации. Я же знаю Черчесова-младшего более десятка лет, мне назначение, если оно действительно произойдет, кажется интересным. То, что Стас — воспитанный, общительный, умный парень, было понятно еще во время его игровой карьеры. Владеет четырьмя иностранными языками (английским, немецким, французским и итальянским), имеет два высших образования (в немецком хагенском университете — «Управление персоналом», в ВШЭ — «Спортивный менеджмент»). Есть знание футбола изнутри, а дополнительный бесценный плюс — возможность в любой момент получить экспертную оценку отца.
Яковлев знает Станислава Станиславовича еще со времен его игры в «Арсенале», когда нынешний председатель совета директоров «КС» и замгубернатора Самарской области был министром спорта в Тульской области. С Адиевым же Черчесов-младший вместе работал в «Химках». Да, львом в отрасли его пока не назвать, но последние полтора года трудился заместителем спортивного директора в подмосковном клубе, определенный опыт имеет.
Похоже, резюме самарцев убедило. А сформировалась ли команда менеджеров окончательно и как у нее получается — узнаем уже по ходу сезона. Но хоронить «Крылья» точно рано.
Константин Алексеев