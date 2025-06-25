Не спешите хоронить «Крылья». Адиев остается, ему дадут новичков, а поможет, похоже, Черчесов-младший

Ряд коллег отнесся к этой новости скептически, но это, думаю, связано с тем, что о Станиславе Станиславовиче маловато информации. Я же знаю Черчесова-младшего более десятка лет, мне назначение, если оно действительно произойдет, кажется интересным. То, что Стас — воспитанный, общительный, умный парень, было понятно еще во время его игровой карьеры. Владеет четырьмя иностранными языками (английским, немецким, французским и итальянским), имеет два высших образования (в немецком хагенском университете — «Управление персоналом», в ВШЭ — «Спортивный менеджмент»). Есть знание футбола изнутри, а дополнительный бесценный плюс — возможность в любой момент получить экспертную оценку отца.