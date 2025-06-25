Вратарь «Зенита» Москвичев вернется к игре после разрыва крестообразной связки в 2026 году

«Реабилитация проходит планово, операция была сделана на хорошем уровне, сейчас игрок восстанавливается в расположении “Зенита”, — сказал Голян. — Тяжело назвать сроки возвращения на поле, после подобных травм этот период всегда примерно одинаковый. Думаю, это может случиться уже глубокой осенью. Скорее всего, возвращение к официальным играм мы ожидаем после Нового года».