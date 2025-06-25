Вратарь «Зенита» Москвичев вернется к игре после разрыва крестообразной связки в 2026 году

ТАСС, 25 июня. Вратарь молодежной сборной России по футболу и петербургского «Зенита» Богдан Москвичев с большой долей вероятности сможет вернуться на поле для участия в официальных матчах только в 2026 году. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал агент игрока Василий Голяна.
Ранее ТАСС сообщал, что Москвичев получил повреждение в гостевом матче 27-го тура Мир — Российской премьер-лиги против московского «Локомотива» (1:1) и покинул поле на носилках. Позднее ему диагностировали разрыв крестообразной связки.
«Реабилитация проходит планово, операция была сделана на хорошем уровне, сейчас игрок восстанавливается в расположении “Зенита”, — сказал Голян. — Тяжело назвать сроки возвращения на поле, после подобных травм этот период всегда примерно одинаковый. Думаю, это может случиться уже глубокой осенью. Скорее всего, возвращение к официальным играм мы ожидаем после Нового года».
Москвичеву 21 год, в прошедшем сезоне на правах аренды он выступал за «Оренбург», проведя 22 матча в различных турнирах, 2 из которых — «на ноль». После окончания сезона Москвичев вернулся в расположение «Зенита». Футболист сыграл 4 матча в составе молодежной сборной России, включая товарищескую встречу с молодежной командой Колумбии 22 марта (0:1).