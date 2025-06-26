Медведев — о трансфере Жерсона: «Предпосылки для перехода есть. Ждите официальных сообщений»

— Я не соглашусь с тем, что он не выкладывается. Во втором матче (против «Челси» (3:1). — Прим. «СЭ») Жерсон был признан одним из лучших игроков, когда «Фламенго» победил. В третьем матче он не играл, поскольку у него было повреждение в конце предыдущего. Поэтому мнение болельщиков очень часто не совпадает с реальной ситуацией. И не только в Бразилии, но и в других странах. Предпосылки для перехода есть. Ждите официальных сообщений.