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Медведев — о трансфере Жерсона: «Предпосылки для перехода есть. Ждите официальных сообщений»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе полузащитника «Фламенго» Жерсона.

Источник: Reuters

12 июня сообщалось, что команда из Санкт-Петербурга подпишет 28-летнего футболиста за 25 миллионов евро.

— Болельщики «Фламенго» говорят о том, что Жерсон перестает выкладываться, хотят, чтобы он ушел из клуба. Есть ли предпосылки, возможность его перехода в «Зенит»?

— Я не соглашусь с тем, что он не выкладывается. Во втором матче (против «Челси» (3:1). — Прим. «СЭ») Жерсон был признан одним из лучших игроков, когда «Фламенго» победил. В третьем матче он не играл, поскольку у него было повреждение в конце предыдущего. Поэтому мнение болельщиков очень часто не совпадает с реальной ситуацией. И не только в Бразилии, но и в других странах. Предпосылки для перехода есть. Ждите официальных сообщений.

В нынешнем сезоне Жерсон провел 25 матчей за «Фламенго», забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи. По данным СМИ, футболист перейдет в «Зенит» после того, как завершит выступление на клубном чемпионате мира с бразильской командой.

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