Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Зальцбург
0
:
Реал
0
Все коэффициенты
П1
10.70
X
7.20
П2
1.28
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Аль-Хиляль
0
:
Пачука
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.55
П2
6.10
Футбол. Зарубежный
завершен
Ювентус
2
:
Манчестер Сити
5
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Видад
1
:
Аль-Айн
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Урава Ред Даймонд
0
:
Монтеррей
4
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Интер
2
:
Ривер Плейт
0
П1
X
П2

СМИ узнали, когда Вендел вернется в «Зенит»

МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Футболист «Зенита» Вендел присоединится к команде во вторник после неудавшегося перехода в бразильский «Ботафого», сообщает журналист Вене Касагранде в Instagram*.

Источник: Спорт РИА Новости

Как отмечает источник, несмотря на старт тренировочного сбора «Зенита» и возвращение в пятницу игроков сборных и ранее травмированных футболистов, бразилец взял у клуба выходные и, если планы не изменятся, отправится в Россию в понедельник.

Венделу 27 лет. Он выступает за «Зенит» с октября 2020 года. За клуб полузащитник провел 150 матчей, в которых забил 21 мяч. Его трудовое соглашение рассчитано до конца июня 2028 года. В январе «Зенит» объявил о переходе Вендела в «Ботафого» по окончании сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), однако в бразильской команде сообщили о расторжении сделки по геополитическим причинам.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.