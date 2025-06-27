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Генсекретарь РФС допустил пожизненное отстранение руководства «Химок»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о возможном наказании руководителей «Химок».

Источник: fckhimki.com

— Вы говорили о том, что футболистам и персоналу «Химок», чтобы получить заработанное, надо идти в суд. Но есть и футбольная составляющая — какова вероятность санкций для людей, которые работали в «Химках» и допустили всю эту ситуацию: гендиректора Брехова, его зама Черчесова, генменеджера Поляцкина, а также Садыгова, именуемого в медиа человеком, имеющего отношение к клубу?

— К сожалению, весь перечень уважаемых людей, которых вы озвучили, прокомментировать не могу, потому что решение будет принимать КДК. Но КДК по итогам в том числе и сегодняшнего решения Конференции («Химки» исключены из состава членов РФС) будет рассматривать — и мы об этом предупреждали — дело в отношении руководства клуба. И уверен в том, что КДК оценит ответственность и степень участия каждого, и примет решение, возможно, вплоть до пожизненного отстранения от футбольной деятельности. Но это уже решение КДК — его анализ и экспертиза, — цитирует Митрофанова «РБ Спорт».

Ранее клуб не получил лицензию для выступления в РПЛ и прекратил существование.