Генсекретарь РФС допустил пожизненное отстранение руководства «Химок»

— К сожалению, весь перечень уважаемых людей, которых вы озвучили, прокомментировать не могу, потому что решение будет принимать КДК. Но КДК по итогам в том числе и сегодняшнего решения Конференции («Химки» исключены из состава членов РФС) будет рассматривать — и мы об этом предупреждали — дело в отношении руководства клуба. И уверен в том, что КДК оценит ответственность и степень участия каждого, и примет решение, возможно, вплоть до пожизненного отстранения от футбольной деятельности. Но это уже решение КДК — его анализ и экспертиза, — цитирует Митрофанова «РБ Спорт».