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Урезали «Крыльям»: бюджет клуба сократился на 500 млн рублей

Самарцы могут рассчитывать в новом сезоне РПЛ на 2,2 млрд рублей.

Источник: Спорт-Экспресс

Футбольный клуб «Крылья Советов» в следующем сезоне-2025/26 в Российской премьер-лиги (РПЛ) будет иметь бюджет на полмиллиарда меньше, чем в предыдущие несколько лет. Об этом «Известиям» рассказал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Он также поделился подробностями судебного разбирательства с «Ростехом» и объяснил свое видение развития хоккейной «Лады».

«Бюджет на следующий сезон точно покроет все нынешние потребности клуба»

О возможном сокращении финансирования говорилось еще с конца прошлого года, когда глава региона сделал серию громких заявлений касательно завышенных трат бюджетных средств на профессиональный спорт и коррупции в футболе.

— Бюджет «Крыльев Советов» сократился примерно на 500 млн рублей, — сказал «Известиям» Федорищев. — Но некоторые партнеры, которые выходят на заключение соглашений с клубом, определяются с объемом этой интеграции, поэтому еще возможны корректировки. Окончательный бюджет будет сформирован в течение месяца и составит около 2,2 млрд рублей на ближайший сезон-2025/26. До этого он был 2,7−2,8 млрд рублей за сезон — в разные годы по-разному, но примерно такая сумма. Бюджет на следующий сезон точно покроет все нынешние потребности клуба по развитию.

Также руководитель области рассказал о взаимоотношениях «Крыльев Советов» с компанией «Ростех». В январе в арбитражный суд поступил иск со стороны ООО «РТ-Капитал», дочерней структуры «Ростеха», о взыскании задолженности с клуба размером 897 млн рублей. Отмечалось, что срок погашения суммы истек еще в 2016 году. Сам договор о займе был заключен еще в конце 2000-х годов, когда «Ростех» был основным спонсором «Крыльев Советов».

— Как я и говорил, кредит «Ростеху» мы отдадим, — заявил Вячеслав Федорищев. — Причем мы начали его отдавать в начале года — первый транш 100 млн рублей сделали в январе, когда компания предъявила соответствующие требования. Потом коллеги приняли решение пойти в судебные инстанции, что вполне справедливо для такого 15-летнего затяжного процесса. Хочу сказать, что «Ростех» и «РТ-Капитал» ранее поддерживали клуб финансово и управленчески. Надо отдать должное, что эта поддержка всегда позволяла клубу быть сильным. Поэтому здесь только слова благодарности компании и лично ее руководителю Сергею Викторовичу Чемезову, под чьим руководством компания присутствует в нашем регионе и помогает ему. Наша задача — долги отдать, чем мы и занимаемся. Скоро будет очередное судебное заседание, когда определится сумма долга, которую надо выплатить. И мы будем ее выплачивать.

«Ждем, чтобы вся хоккейная вертикаль работала в единой связке»

Губернатор Самарской области рассказал об ожиданиях от выступлений хоккейного клуба «Лада» (Тольятти). В мае в присутствии Федорищева клуб подписал партнерское соглашение с компанией «Полипласт». Согласно этому документу, в течение ближайших пяти лет выступающая в КХЛ «Лада», ее фарм-клуб в ВХЛ ЦСК ВВС (Самара), молодежная команда «Ладья» из МХЛ, академия клуба и создающаяся команда по следж-хоккею получат 5 млрд рублей в свой бюджет.

— Ждем, чтобы команда показывала красивый хоккей, — отметил Федорищев. — Чтобы вся хоккейная вертикаль работала в единой связке. Чтобы талантливые молодые люди, которые хотят заниматься этим видом спорта, получали соответствующие возможности в Тольятти и Самаре. Соответственно, это пятилетнее партнерство с «Полипластом» говорит о том, что у команд не будет проблем с финансированием. Туда пришел сильный управленческий штаб — руководители и тренеры. Поэтому ждем следующий сезон и рассчитываем, что все команды этой вертикалью нас порадуют хорошей игрой и развитием талантливых хоккеистов.

Напомним, в мае на пост генерального директора «Лады» пришел Александр Харламов, ранее занимавший аналогичный пост в нижегородском «Торпедо». Спортивным директором назначен Сергей Гомоляко, работавший в магнитогорском «Металлурге» и выигравший с ним год назад Кубок Гагарина. Главным тренером стал экс-наставник московского «Спартака» Борис Миронов, минувшей весной в качестве ассистента главного тренера челябинского «Трактора» дошедший до финала Кубка Гагарина.

Алексей Фомин