Урезали «Крыльям»: бюджет клуба сократился на 500 млн рублей

— Как я и говорил, кредит «Ростеху» мы отдадим, — заявил Вячеслав Федорищев. — Причем мы начали его отдавать в начале года — первый транш 100 млн рублей сделали в январе, когда компания предъявила соответствующие требования. Потом коллеги приняли решение пойти в судебные инстанции, что вполне справедливо для такого 15-летнего затяжного процесса. Хочу сказать, что «Ростех» и «РТ-Капитал» ранее поддерживали клуб финансово и управленчески. Надо отдать должное, что эта поддержка всегда позволяла клубу быть сильным. Поэтому здесь только слова благодарности компании и лично ее руководителю Сергею Викторовичу Чемезову, под чьим руководством компания присутствует в нашем регионе и помогает ему. Наша задача — долги отдать, чем мы и занимаемся. Скоро будет очередное судебное заседание, когда определится сумма долга, которую надо выплатить. И мы будем ее выплачивать.