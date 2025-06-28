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Швейцарский футбольный союз рекомендовал «Сьону» отказаться от матча с «Зенитом»

Швейцарский футбольный союз (SFV) обратился к «Сьону», который запланировал проведение товарищеского матча с петербургским «Зенитом». Об этом сообщает Blick.

Источник: FCSion

В организации рекомендовали команде отказаться от проведения игры. «ФИФА и УЕФА запретили российским командам участвовать в официальных соревнованиях. Швейцарский футбольный союз уже исключил возможность играть против России», — говорится в заявлении SFV.

Ранее в «Сьоне» прокомментировали проведение товарищеского матча с «Зенитом». Там отметили, что это решение обусловлено спортивным подходом.

«Сьон» заявил о планах сыграть с «Зенитом» 23 июня. В клубе отметили, что это произойдет во время летних сборов команды.