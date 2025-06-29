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«Спартак» обыграл «Торпедо» в товарищеском матче на летних сборах

Футболисты «Спартака» обыграли «Торпедо» в товарищеском матче на летних сборах.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Спартак» одержал победу над столичным «Торпедо» в товарищеском матче на летних тренировочных сборах.

Встреча, прошедшая в Тарасовке (Московская область), завершилась со счетом 3:1 в пользу «красно-белых», в составе которых мячи забили Роман Зобнин (35-я минута, с пенальти), Маркиньос (47) и Эсекьель Барко (75). У «Торпедо» отличился Ираклий Манелов (45).

«Спартак» и «Торпедо» примут участие в предстоящем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). В первом туре «красно-белые» дома сыграют против махачкалинского «Динамо», а «Торпедо» примет ЦСКА.