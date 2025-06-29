«Спартак» обыграл «Торпедо» в товарищеском матче на летних сборах

Встреча, прошедшая в Тарасовке (Московская область), завершилась со счетом 3:1 в пользу «красно-белых», в составе которых мячи забили Роман Зобнин (35-я минута, с пенальти), Маркиньос (47) и Эсекьель Барко (75). У «Торпедо» отличился Ираклий Манелов (45).