«Спартак» обыграл «Торпедо» в товарищеском матче на летних сборах

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Спартак» одержал победу над столичным «Торпедо» в товарищеском матче на летних тренировочных сборах.
Встреча, прошедшая в Тарасовке (Московская область), завершилась со счетом 3:1 в пользу «красно-белых», в составе которых мячи забили Роман Зобнин (35-я минута, с пенальти), Маркиньос (47) и Эсекьель Барко (75). У «Торпедо» отличился Ираклий Манелов (45).
«Спартак» и «Торпедо» примут участие в предстоящем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). В первом туре «красно-белые» дома сыграют против махачкалинского «Динамо», а «Торпедо» примет ЦСКА.