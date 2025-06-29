«Зенит» разгромил «Црвену Звезду». Дубль Энрике, отличная игра Соболева и 30 тысяч болельщиков в Сочи

«Зенит» традиционно устраивает самые интересные встречи на сборах в российском футболе. Пока конкуренты по чемпионату играют между собой или командами из ближнего зарубежья, петербуржцы развлекают и себя, и болельщиков матчами более крупного калибра.
В активе сине-бело-голубых за последние несколько лет самые разные клубы: бразильские, аргентинские, турецкие. Этим летом у команды Сергея Семака получилось организовать игры с европейскими соперниками — из объявленных пока швейцарский «Сьон» и сербская «Црвена Звезда». Игра с последней открыла для «Зенита» межсезонье — если не считать двусторонки с дублем.
«Црвена» для сине-бело-голубых — абсолютно традиционный соперник. Взаимодействовать тем проще, что у двух клубов на груди одна надпись — «Газпром». Петербуржцы в последние три года регулярно встречаются с командой из Белграда — игра в Сочи стала шестой за последние три года. При этом в последних трех матчах «Зенит» проигрывал, что с сине-бело-голубыми случается нечасто.
Но, судя по составу, у Семака ожидаемо не было никаких реваншистских настроений. Наоборот, тренер «Зенита» позволил себе эксперимент — выпустил на поле сразу двух молодых россиян. В центре поля вместе с Барриосом появился вернувшийся из аренды в «Оренбург» Ярослав Михайлов, а в защите в паре с Нино вышел Матвей Бардачев. Еще больше зенитовской молодежи осталось в запасе: Вадим Шилов, Даниил Кондаков, Иван Шиленок, Андрей Касаджиков, Дмитрий Васильев и Никита Лобов.
Кроме того, Семак отправил на ворота Дениса Адамова, а в атаке предпринял очередную попытку уместить на поле Александра Соболева и Матео Кассьерру — россиянин занял место чистого форварда, а колумбиец отправился в оттяжку. На флангах вышли Педро и Луис Энрике.
В «Црвене» тем временем на поле появилось немало знакомых лиц: недавно перешедший из «Локомотива» Наир Тикнизян, экс-защитник «Зенита» Родригао и россиянин Егор Пруцев. Как минимум у двоих из них на команду Семака наверняка был особый настрой.
Впрочем, это не принесло сербским гостям каких-то дивидендов. «Зенит» с первых же минут забрал владение и практически не отдавал его на старте. Все, что оставалось «Црвене», — обороняться, чем она и занималась, пока петербуржцы периодически атаковали усилиями Сантоса и Соболева.
При этом на серьезные атаки у номинальных хозяев явно не хватало сил — «Зенит» практически не прессинговал и, как следствие, остался без быстрых острых выпадов. В таких условиях единственными инструментами команды Семака остались навесы (их сербы легко купировали) и дальние удары. Последние петербуржцы использовали часто, а Сантос даже попал в штангу на 30-й минуте.
По-настоящему опасная атака удалась «Зениту» только на 40-й минуте. Получилось красиво: Соболев стянул на себя двоих защитников «Црвены», отпасовал на Кассьерру, тот выдал разрезающую передачу на Энрике, и последний оказался точен в завершении практически с острого угла. Так «Зенит» вышел вперед.
В перерыве Семак провел замены: ушли Адамов, Кассьерра, Михайлов и Бардачев, вместо них на поле вышли Кержаков, Лусиано, Ахметов и Волков. «Црвена» тоже отреагировала на неудачный первый тайм заменами и на вторые 45 минут вышла куда более заряженной.
Сербы сразу же стали действовать активнее, больше владели мячом и чаще доходили до ворот Кержакова. Впрочем, оборона «Зенита» была готова и легко перерубала последние передачи — лишь иногда сербам удавалось довести дело до удара.
А вот атаки петербуржцев были более конкретными. На 60-й минуте Соболев и Энрике вывели на отличную позицию Ахметова, но вратарь отразил удар Ильзата. А уже на 63-й минуте у голкипера не было никакого шанса — Соболев шикарным прострелом доставил мяч до Лусиано, и тот расстрелял пустой угол.
В следующую минуту Александр, которому матч явно удался, покинул поле — вместо него вышел Ерохин. Также Семак дал шанс молодому Лобову — футболист заменил Барриоса.
Уже на 67-й минуте игра, ставшая было спокойной, немного разгорелась — за «фол последней надежды» красную карточку получил Сантос. Дуглас не стал спорить с Павлом Кукуяном и тихо ушел на скамейку — вместо него (таков регламент) на поле появился Васильев.
Несмотря на все замены (молодых зенитовцев на поле появилось непривычно много), петербуржцы не стали выглядеть хуже. Наоборот — Луис Энрике на 74-й минуте забил еще один мяч, оформив дубль. Получилось красиво: бразилец принял передачу из глубины, убежал один на один с сербским вратарем и со второй попытки переиграл его.
За оставшиеся 15 минут у гостей из Сербии не получилось отыграть даже один гол. «Зенит» тоже не стал доводить до совсем уж неприличного разгрома — вместо этого Семак выпустил на поле всех оставшихся воспитанников: Шилов заменил Энрике, Кондаков вышел вместо Педро, а Касаджиков — вместо Нино.
В таком составе «Зенит» и довел дело до победы 3:0. Наблюдали за этим, кстати, 30 тысяч человек — шикарный показатель для товарищеского матча на выезде. И отличное начало межсезонья для команды Семака.
Артем Белинин