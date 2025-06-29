«Зенит» разгромил «Црвену Звезду». Дубль Энрике, отличная игра Соболева и 30 тысяч болельщиков в Сочи

«Црвена» для сине-бело-голубых — абсолютно традиционный соперник. Взаимодействовать тем проще, что у двух клубов на груди одна надпись — «Газпром». Петербуржцы в последние три года регулярно встречаются с командой из Белграда — игра в Сочи стала шестой за последние три года. При этом в последних трех матчах «Зенит» проигрывал, что с сине-бело-голубыми случается нечасто.