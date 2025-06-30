Летние трансферы в РПЛ: какие позиции нужно укрепить нашим топ-клубам?

Трансферное окно открыто, и каждый клуб хочет усилить свой состав. Рассуждаем о том, какие зоны являются проблемными для наших команд и какие трансферы могут стать решающими в борьбе за чемпионство.
«Краснодар»: нападающий, левый защитник
«Быки» уже активны на трансферном рынке, но некоторые позиции все еще остаются неукомплектованными. Джон Кордоба стал лучшим футболистом прошлого сезона РПЛ в опросе «СЭ», но заменить его в случае травмы совсем некем. На чемпионской скамейке сидели Федор Смолов (провел меньше 500 минут на поле) и Мозес Кобнан Дэвид, который скорее вингер, чем наконечник. С «самым медийным футболистом» (Смолов) продлевать контракт не стали, так что теперь «Краснодару» точно нужен второй нападающий.
Можно вспомнить об Александре Кокшарове, который провел весну 2025 года в аренде, но после пяти матчей в составе «Пари НН» нападающий получил травму и не смог проявить себя. Команде, которой предстоит защищать титул, очень рискованно начинать сезон с одним нападающим в составе, даже если это Джон Кордоба. К тому же разговоры колумбийца с арбитрами иногда заканчиваются удалениями (красная в игре с «Локомотивом», дисквалификация на три матча после игры с «Уралом»).
Похожая ситуация с позицией левого защитника. Лукас Оласа провел весь сезон почти без замен. В редких случаях его подменял Сергей Петров, но странно рассчитывать всерьез на 34-летнего футболиста, который и так весь год был основным на правом фланге. Пока «Краснодар» усилил центр обороны (расставшись с Кайо, вернули воспитанника Виталия Стежко, подписали Жубала), но так и не решил проблему с левым флангом. На эту позицию явно нужен сменщик Оласе.
«Зенит»: центральный полузащитник
Несмотря на то что трансфер Вендела в «Ботафого» сорвался, перспективы бразильца в Питере туманны. А после его травмы «Зенит» оказался не готов даже временно заменить лидера, тем более что до этого клуб потерял Клаудиньо. В последних турах позицию в центре полузащиты занимали профильные защитники Юрий Горшков и Дуглас Сантос.
Текущий уровень игроков центра поля не позволяет обойтись без потери в качестве. Для «Зенита» это действительно большая проблема: в сезоне-2024/25 Вендел был первым в команде по участию в голевых атаках (21, у Кассьерры и Глушенкова — по 19), по числу входов в финальную треть на дриблинге (44, у Мостового и Сантоса — по 41), вторым по передачам под удар и ожидаемым ассистам (xA), уступив только Густаво Мантуану.
Очевидно, что «Зенит» озадачен вопросом. По данным «СЭ», в завершающей стадии переговоры по приобретению за 25 миллионов евро 28-летнего Жерсона из «Фламенго» и сборной Бразилии.
ЦСКА: фланговый нападающий
ЦСКА начнет сезон с новым главным тренером, поэтому статистика прошлого года не так важна — команда явно будет перестраивать игру. Специфика схемы с ромбом в центре поля, которую использовал Марко Николич, подразумевала наличие в игре четырех центральных полузащитников одновременно. Сейчас с Фабио Челестини ЦСКА скорее всего перейдет на 4−2−3−1 (эту схему тренер использовал почти весь прошлый сезон в «Базеле»). Ключевое отличие в том, что теперь снова появятся позиции крайних полузащитников/нападающих.
ЦСКА уже попрощался с Рифатом Жемалетдиновым, который мог бы сыграть на фланге. Теперь очевидным выбором остается только Аббосбек Файзуллаев. Больше в команде нет ярко выраженных вингеров. Скорее всего, такие изменения помогут еще ярче раскрыться Кириллу Глебову, который уже успел хорошо зарекомендовать себя при Николиче (выходил на правом фланге нападения). Но даже так армейцы остаются без какой-либо альтернативы на обоих краях.
В СМИ появляется информация об интересе к Лечи Садулаеву из «Ахмата». Вполне объяснимо, ведь ЦСКА действительно срочно требуется футболист на фланг атаки.
«Спартак»: правый защитник, центральный полузащитник
Позиция правого защитника хронически страдает у красно-белых. Для всех болельщиков это отдельная боль. За последние годы «Спартак» пробовал молодых русских игроков, но никто не давал нужного качества. Сейчас основной правый защитник — Даниил Денисов. Откровенно провальных матчей у него немного, но эта зона все еще остается самой уязвимой. Даниил не очень хорош в продвижении мяча — Станкович знает это, и «Спартак» строит почти все атаки через левый фланг. Вопросы по игре в обороне тоже есть: после двух автоголов в апреле Денисова публично критиковал буквально каждый эксперт, а нападающий «Динамо» Константин Тюкавин после очного матча в девятом туре РПЛ (2:2) сказал, что намеренно играл в зоне Денисова, поскольку он «не так хорошо обороняется».
Кроме того, «Спартак», который проводит много времени в позиционном нападении, часто страдает от контратак именно через зону Денисова. Почти половину своих атак соперники красно-белых проводят через его фланг — свой левый.
Активно ищет «Спартак» также центрального полузащитника, который смог бы помочь Барко в созидательном футболе — Кристофер Мартинс мощный, но недостаточно тонкий игрок.
«Динамо»: левый защитник
Тут можно было выделить позицию центрального нападающего, ведь Тюкавин вернется в строй не раньше сентября, но «Динамо» уже согласовало контракт с Иваном Сергеевым — будем считать, что эта позиция уже укомплектована.
В прошлом сезоне все знали, что игра в обороне — слабое место «Динамо». Еще при Марцеле Личке бело-голубые допускали слишком много моментов у своих ворот. Валерий Карпин должен изменить ситуацию, но для этого необходимы новые игроки. На позицию центрального защитника уже взяли Максима Осипенко, а вот левый фланг пока остался без усиления. Эксперименты с непрофильными футболистами, на которые шел Личка (регулярно ставил Фернандеса и Кутицкого), точно не для Карпина.
Скопинцев, активный в атаке, не устраивал чеха при игре в обороне, а Лаксальт постоянно травмировался. В схеме Карпина крайние защитники всегда поднимаются высоко и занимают широкие позиции в атаке. Фактически они закрывают весь фланг. К этим футболистам будут особые требования, поэтому тут «Динамо» точно не помешало бы усиление, и клуб ищет его.
«Локомотив»: центральный защитник
Проблемы с центром обороны преследуют команду Михаила Галактионова достаточно долго. В прошлом сезоне за «Локо» играли всего три футболиста, не имеющие российского гражданства (если не считать Марио Митая, который провел 14 минут), и все трое — центральные защитники. Поиск качественных иностранцев на эту позицию пока не приводит к успеху. У всех игроков слишком часто случаются грубые ошибки — в сравнении с лучшими центральными защитниками РПЛ особенно заметно, как сильно железнодорожникам не хватает надежного игрока в обороне.
Впрочем, чтобы пригласить нового футболиста на эту позицию, нужно сначала расстаться с кем-то из тройки — Ньямси, Монтес, Фассон. Четыре легионера в центре обороны было бы перебором.