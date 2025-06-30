Летние трансферы в РПЛ: какие позиции нужно укрепить нашим топ-клубам?

Позиция правого защитника хронически страдает у красно-белых. Для всех болельщиков это отдельная боль. За последние годы «Спартак» пробовал молодых русских игроков, но никто не давал нужного качества. Сейчас основной правый защитник — Даниил Денисов. Откровенно провальных матчей у него немного, но эта зона все еще остается самой уязвимой. Даниил не очень хорош в продвижении мяча — Станкович знает это, и «Спартак» строит почти все атаки через левый фланг. Вопросы по игре в обороне тоже есть: после двух автоголов в апреле Денисова публично критиковал буквально каждый эксперт, а нападающий «Динамо» Константин Тюкавин после очного матча в девятом туре РПЛ (2:2) сказал, что намеренно играл в зоне Денисова, поскольку он «не так хорошо обороняется».