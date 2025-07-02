Юрист Писарского выступил со срочным требованием

«В этой связи рассмотрение комитетом РФС по этике дисциплинарного дела, производство по которому было возбуждено в отношении Писарского, должно быть как минимум приостановлено до выяснения всех обстоятельств проведения Департаментом защиты игры РФС служебного расследования, материалы и итоги которого были переданы генеральным секретарем РФС Максимом Митрофановым в комитет РФС по этике», — добавил юрист.