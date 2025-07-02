Юрист Писарского выступил со срочным требованием

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Спортивный юрист Антон Смирнов, представляющий интересы футболиста «Сочи» Владимира Писарского, потребовал проведения проверки в отношении сотрудников Департамента защиты игры Российского футбольного союза (РФС).
Ранее РФС начал расследование в отношении Писарского. Футболист якобы через своего товарища сделал ставку на первый стыковой матч за право выступать в РПЛ, в котором 28 мая «Сочи» принимал «Нижний Новгород» (1:2). Писарский в первом тайме получил прямую красную карточку за фол в центре поля.
«Считаю, что в отношении сотрудников Департамента защиты игры РФС должна быть проведена проверка на предмет возможного давления на них при проведении ими служебного расследования в отношении Писарского. Прошу провести соответствующую проверку. Готов всячески содействовать ей и предоставить соответствующую информацию», — говорится в обращении Смирнова к президенту РФС Александру Дюкову, размещенном в Telegram-канале юриста.
«В этой связи рассмотрение комитетом РФС по этике дисциплинарного дела, производство по которому было возбуждено в отношении Писарского, должно быть как минимум приостановлено до выяснения всех обстоятельств проведения Департаментом защиты игры РФС служебного расследования, материалы и итоги которого были переданы генеральным секретарем РФС Максимом Митрофановым в комитет РФС по этике», — добавил юрист.