Новое в «деле Писарского». Футболист «Сочи» написал заявление в полицию на букмекера и РФС

Чтобы доказать свою невиновность, форвард прошел опрос на полиграфе в независимой компании и представил итоги в РФС. Однако там их изучать не стали. «Впервые сталкиваюсь с ситуацией, когда футболист приходит со своими результатами полиграфа. Это уникальный случай. Даже не знаю, какие вопросы были заданы. Его вызвали на дачу показаний, а он пришел с результатами своего полиграфа. Бывает. Но для нас это просто бумажка. Его показаний достаточно, он все рассказал», — заявил Митрофанов в интервью РИА «Новости».