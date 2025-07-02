Новое в «деле Писарского». Футболист «Сочи» написал заявление в полицию на букмекера и РФС

Скандал с нападающим «Сочи» Владимиром Писарским набирает обороты. Но на этот раз действия предпринимает футболист: форвард, подозреваемый в нечестной игре, написал заявление на букмекерскую компанию «Бетсити» и сотрудников РФС. Об этом сообщил юрист Писарского Антон Смирнов.
Что-что?
Футболист и его представитель считают, что руководство букмекерской компании и должностные лица РФС могли незаконно передавать друг другу его персональные данные.
«Руководствуясь статьей 141 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, футболист Владимир Писарский обратился в правоохранительные органы с просьбой провести процессуальную проверку по изложенным им в заявлении о преступлении фактам на предмет наличия в действиях генерального директора ООО “Фортуна” (БК “Бетсити”) Коршкова Алексея Николаевича и должностных лиц РФС, проводивших в отношении него служебное расследование, признаков преступления в соответствии со ст. 272.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», — сказано в Telegram-канале Антона Смирнова.
Кроме того, юрист назвал неприемлемым поведение генерального секретаря РФС Максима Митрофанова. «Мы считаем недопустимым незаконно передавать персональные данные граждан и то судилище, которое устроили Писарскому […] Мы считаем неприемлемым публичное поведение генерального директора РФС Митрофанова и его насмешки в отношении футболиста, равно как его оценки и давление на независимые юрисдикционные органы РФС, которое он, на наш взгляд, оказывает своими словами», — написал Смирнов.
Отметим, что статья, упомянутая юристом, предполагает до 6 лет лишения свободы.
В чем обвиняют Писарского
На днях РФС начал расследование в отношении футболиста — тот якобы сделал ставку через друга на матч со своим участием. Инцидент произошел в конце мая в первой стыковой игре между «Сочи» и «Пари НН» (1:2). На 38-й минуте Писарский получил прямую красную карточку за фол в центре поля.
По данным «РБ Спорт», в день игры Владимир перевел другу детства 4 миллиона рублей, а тот позднее сделал около 10 ставок на матч «Сочи». При этом ставки на удаление нападающего, по информации все того же источника, не было. А сам Писарский утверждает, что помог другу в тяжелой ситуации и не знал о том, на что пойдут деньги.
Чтобы доказать свою невиновность, форвард прошел опрос на полиграфе в независимой компании и представил итоги в РФС. Однако там их изучать не стали. «Впервые сталкиваюсь с ситуацией, когда футболист приходит со своими результатами полиграфа. Это уникальный случай. Даже не знаю, какие вопросы были заданы. Его вызвали на дачу показаний, а он пришел с результатами своего полиграфа. Бывает. Но для нас это просто бумажка. Его показаний достаточно, он все рассказал», — заявил Митрофанов в интервью РИА «Новости».
Судьба Писарского должна решиться на ближайшем заседании комитета по этике. Генеральный секретарь РФС пока воздерживается от прогнозов. «Пожизненной дисквалификации я тут не вижу, только на какой-то срок и только в том случае, если комитет по этике придет к соответствующим выводам», — цитирует Митрофанова «РБ Спорт».
Юрист Смирнов, в свою очередь, уже неоднократно подчеркивал: в случае дисквалификации Писарского решение будет обжаловано в Спортивном арбитражном суде (CAS).
Артем Белинин