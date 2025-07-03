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Дмитрий Андреев: жалко, что Вера не остался в РПЛ — украсил бы любую команду в России

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о переходе атакующего полузащитника Лукаса Веры в клуб «Аль-Вахда» из ОАЭ.

Источник: Чемпионат.com

Бывший спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о переходе атакующего полузащитника Лукаса Веры в клуб «Аль-Вахда» из ОАЭ.

«Лукасу 27 лет, в ОАЭ хороший контракт. Жалко, конечно, что не останется в РПЛ. Игрок он яркий, украсил бы любую команду в России. Но есть ещё материальная составляющая», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В сезоне-2024/2025 28-летний Лукас Вера выступал за подмосковные «Химки». Он провёл 31 матч во всех турнирах, забил семь мячей и оформил четыре голевые передачи. «Химки» не получили лицензию РФС-1 и приостановили деятельность.