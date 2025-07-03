Дмитрий Андреев: жалко, что Вера не остался в РПЛ — украсил бы любую команду в России

«Лукасу 27 лет, в ОАЭ хороший контракт. Жалко, конечно, что не останется в РПЛ. Игрок он яркий, украсил бы любую команду в России. Но есть ещё материальная составляющая», — сказал Андреев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.