Юрист отстраненного от футбола Писарского прокомментировал вердикт РФС

Ранее РФС начал расследование в отношении Писарского. Футболист якобы через своего товарища сделал ставку на первый стыковой матч за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), в котором 28 мая «Сочи» принимал «Нижний Новгород» (1:2). Писарский в первом тайме получил прямую красную карточку за фол в центре поля. Смирнов в среду заявил о необходимости проверки в отношении сотрудников департамента защиты игры РФС на предмет возможного давления на них при проведении ими служебного расследования.