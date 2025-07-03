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Юрист отстраненного от футбола Писарского прокомментировал вердикт РФС

Юрист Смирнов: вина Писарского в манипулировании результатом не доказана.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В рамках расследования вина нападающего Владимира Писарского в манипулировании результатами соревнований не была доказана, заявил журналистам спортивный юрист Антон Смирнов, представляющий интересы футболиста.

Ранее РФС начал расследование в отношении Писарского. Футболист якобы через своего товарища сделал ставку на первый стыковой матч за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), в котором 28 мая «Сочи» принимал «Нижний Новгород» (1:2). Писарский в первом тайме получил прямую красную карточку за фол в центре поля. Смирнов в среду заявил о необходимости проверки в отношении сотрудников департамента защиты игры РФС на предмет возможного давления на них при проведении ими служебного расследования.

Заседание Российского футбольного союза (РФС) по Писарскому прошло в четверг. Смирнов заявил, что Комитет по этике организации принял решение дисквалифицировать игрока на четыре года от любой футбольной деятельности (1 год — реальный, 3 — условно, 2 — испытательный срок).

«Вина футболиста Писарского в манипулировании результатом спортивного соревнования не доказана. По этой статье, по которой выдвигалось обвинение департаментом защиты игры и гендиректором Российского футбольного союза (РФС) Максимом Митрофановым, комитет отказал», — подчеркнул Смирнов.

Ранее Митрофанов сообщил журналистам, что у него нет оснований полагать, что «Сочи» не будет выступать в РПЛ, несмотря на инцидент с Писарским. Он также заявил, что футболист пришел на дачу показаний в РФС со своими результатами теста на полиграфе, назвав их «просто бумажкой».

Права на 29-летнего Писарского принадлежат самарским «Крыльям Советов». Прошлый сезон он провел в аренде в «Сочи» (6 голов и 5 результативных передач в 30 матчах во всех турнирах). 17 ноября 2022 года форвард провел единственный матч за сборную России. Тогда команда Валерия Карпина сыграла вничью с представителями Таджикистана (0:0).