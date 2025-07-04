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Рыжиков стал тренером-аналитиком в клубе РПЛ

Двукратный чемпион России по футболу Рыжиков стал тренером-аналитиком «Балтики».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Двукратный чемпион России по футболу Сергей Рыжиков назначен тренером-аналитиком калининградской «Балтики», сообщается в Telegram-канале клуба.

Срок соглашения с 44-летним специалистом не называется. Рыжиков вошел в штаб Андрея Талалаева, с которым работал в «Химках».

Рыжиков выступал за казанский «Рубин» с 2008 по 2018 год и стал двукратным чемпионом России (2008, 2009), завоевывал Кубок (2012) и дважды Суперкубок России (2010, 2012). Также он играл за раменский «Сатурн», московский «Локомотив», томскую «Томь», самарские «Крылья Советов» и «Тамбов». В составе последнего Рыжиков завершил карьеру игрока весной 2021 года.

С 2022 по 2023 год бывший голкипер возглавлял тамбовский «Спартак». После «Химок» он занимал пост главного тренера казанского «Сокола».