Рыжиков стал тренером-аналитиком в клубе РПЛ

Рыжиков выступал за казанский «Рубин» с 2008 по 2018 год и стал двукратным чемпионом России (2008, 2009), завоевывал Кубок (2012) и дважды Суперкубок России (2010, 2012). Также он играл за раменский «Сатурн», московский «Локомотив», томскую «Томь», самарские «Крылья Советов» и «Тамбов». В составе последнего Рыжиков завершил карьеру игрока весной 2021 года.