Митрофанов: «Писарский давал другу деньги в долг, зная, что он ставит на проигрыш клуба, в котором Владимир играет»

В этом деле не исследовалась его причастность, она еще будет исследоваться. Это компетенция КДК. Запрещено косвенное участие в ставках, что он и сделал. Это было доказано. Он давал другу деньги в долг, зная, что он ставит на проигрыш клуба, в котором ты играешь. Писарский точно это знал, они общались — это подтвердил и один, и второй.