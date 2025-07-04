Митрофанов: «Писарский давал другу деньги в долг, зная, что он ставит на проигрыш клуба, в котором Владимир играет»

Ранее комитет по этике РФС дисквалифицировал Писарского на четыре года от любой футбольной деятельности (1 год — реальный, 3 — условно, 2 — испытательный срок). РФС провел расследование в отношении Писарского, который якобы через своего знакомого сделал ставку на первый стыковой матч между «Сочи» и «Пари НН» (1:2). Писарский в первом тайме получил прямую красную карточку. Вина форварда в манипулировании результатом не была доказана.
— Насколько суровое решение для Писарского?
— Комитет пошел навстречу и смягчил решение с учетом сотрудничества Писарского с РФС и комитетом.
В этом деле не исследовалась его причастность, она еще будет исследоваться. Это компетенция КДК. Запрещено косвенное участие в ставках, что он и сделал. Это было доказано. Он давал другу деньги в долг, зная, что он ставит на проигрыш клуба, в котором ты играешь. Писарский точно это знал, они общались — это подтвердил и один, и второй.
— Есть ли тут вина «Сочи»?
— Какая вина «Сочи»? Игрок поставил ставку, он отстранен за незаконное участие в букмекерской деятельности. В моем понимание и понимании юристов эта история ни в каком виде не отразится на целостности соревнований.
Писарский может оспорить решение. В регламенте предусмотрены сроки апелляции, любое решение может быть обжаловано, — передает слова Митрофанова корреспондент Sport24 Андрей Бабич.