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Футболисты «Балтики» обыграли «Зенит» в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Калининграда.

Источник: ФК "Зенит"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июля. /ТАСС/. Футболисты калининградской «Балтики» со счетом 2:1 обыграли петербургский «Зенит» в товарищеском матче. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Смена».

В составе победителей голы забили Илья Петров (52-я минута) и Брайан Хиль (54). У «Зенита» отличился Дуглас Сантос (9).

В составе «Зенита» дебютный матч провел аргентинский защитник Роман Вега. О трансфере игрока было объявлено 3 июля, соглашение с 21-летним футболистом рассчитано на 5 лет.

Ранее в воскресенье «Зенит» провел товарищескую встречу с «Ленинградцем» из Ленинградской области. Матч завершился победой петербургской команды со счетом 2:1.