Лунев против совмещения Карпина и капитанства Бителло? Что происходит в «Динамо»

Как человек, восемь лет проработавший в клубе РПЛ, могу уверенно сказать: в любой команде 90 процентов игроков чем-то недовольны. Классика жанра: почему ставят футболиста Х, а не меня, ведь я в сто раз сильнее? Но и без этого вопросов хватает. Почему легионеры не уважают наши традиции? Почему тренер ничего не объясняет (слишком долго объясняет) на теории? Почему у нас премиальные 100 рублей, а у конкурентов — 200? Почему руководители позволяют судьям нас убивать? Почему мы должны ждать багаж из самолета, неужели нельзя арендовать второй автобус? Почему на завтрак обязательный подъем? Почему обед в 14, а не в 13 часов? Почему нет сладкого? И т. д. и т. п.