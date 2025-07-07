Лунев против совмещения Карпина и капитанства Бителло? Что происходит в «Динамо»

Высказывания футболистов в микст-зонах редко вызывают большой ажиотаж. Один случай на сотню дежурных фраз о том, что игра была сложная, а соперник хорош. Но голкипер «Динамо» Андрей Лунев решил, похоже, стать хедлайнером.
«Как мне капитан Бителло? Удивительно. Почему? Очевидно же все — чудак до этого на сборы не приезжал, а сейчас капитан. Ну, о’кей…».
«Карраскаль извинился за опоздание. Что он сказал команде? На испанском что-то прорычал».
«Я считаю, критика в сторону Карпина по поводу совмещения обоснованна, наверное. Для “Динамо” это как, когда тренер уезжает? Есть руководство РФС и “Динамо”, они договариваются, если всем комфортно, нравится и так должно быть — ну, о’кей».
Цитаты хлесткие, разлетаются широко. Telegram-каналы поклонников клубов-соперников смакуют неполиткорректные высказывания, болельщики «Динамо» с недоумением воспринимают такие перфомансы своего вратаря.
Бело-голубые в последние годы очень многое сделали, чтобы из архаичной команды, живущей славой Льва Яшина и победами полувековой давности, превратиться в яркую и дерзкую. Задающую тренды. Есть ощущение, что Лунев немного переоценил эти усилия и забыл, что он все-таки не в медиалиге, которую с таким удовольствием всегда разносил. В классическом футболе другие традиции и устои, даже если твой клуб яркий и дерзкий. И корпоративную этику пока еще никто не отменял.
Как человек, восемь лет проработавший в клубе РПЛ, могу уверенно сказать: в любой команде 90 процентов игроков чем-то недовольны. Классика жанра: почему ставят футболиста Х, а не меня, ведь я в сто раз сильнее? Но и без этого вопросов хватает. Почему легионеры не уважают наши традиции? Почему тренер ничего не объясняет (слишком долго объясняет) на теории? Почему у нас премиальные 100 рублей, а у конкурентов — 200? Почему руководители позволяют судьям нас убивать? Почему мы должны ждать багаж из самолета, неужели нельзя арендовать второй автобус? Почему на завтрак обязательный подъем? Почему обед в 14, а не в 13 часов? Почему нет сладкого? И т. д.
Если все свое недовольство чем-либо начали бы выносить в прессу, то команды просто взрывались бы изнутри.
Что нашло на Лунева? Тут лучше Тюкавина, который красиво сгладил углы, и не скажешь: «Луня, во-первых, вратарь, во-вторых, своеобразный. Но мы с ним хорошо общаемся».
По моей информации, в «Динамо» с удивлением восприняли последние откровения своего первого номера. В клубе предпочли бы, чтобы он внутри обсудил какие-то вопросы, если что-то не устраивает. Предположу, что медиактивность Андрея на какое-то время снизится, а бело-голубые продолжат оставаться яркими, но не вынося семейный сор из избы.
Самое важное в этой истории, что, по данным «СЭ», Лунев уже обсудил с Карпиным свое интервью, стороны поняли друг друга, никаких проблем dо взаимоотношениях между тренером и вратарем нет.
Константин Алексеев