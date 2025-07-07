Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
08.07
Флуминенсе
:
Челси
Все коэффициенты
П1
5.60
X
3.95
П2
1.70
Футбол. Зарубежный
завершен
Боруссия Д
2
:
Монтеррей
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Флуминенсе
2
:
Аль-Хиляль
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Палмейрас
1
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
ПСЖ
2
:
Бавария
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Реал
3
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2

«Слуцкий не считал меня хорошим футболистом, мы разные. Самый неудачный этап карьеры в России». Игнатьев о «Рубине»

Экс-игрок «Краснодара» Иван Игнатьев высказал мнение о периоде выступлений в «Рубине».

Источник: Sport24

Игнатьев был футболистом казанского клуба в 2019—2022 годах и забил 3 гола в 40 играх за команду.

— Какой этап твоей карьеры в России считаешь самым неудачным?

— Что тут думать? «Рубин». Неправильный выбор был. Оказалось, мы со Слуцким — разные люди. При этом не могу ничего плохого сказать про Леонида Викторовича. Просто у нас разный менталитет.

— В каких моментах вы не сошлись?

— В тренировочном процессе, общении, шутках. Конфликта не было, просто Слуцкий не считал меня хорошим футболистом.

— А ты считаешь его плохим тренером?

— Нет. Считаю, Леонид Викторович делает хорошую работу. Просто у каждого из нас свой вайб, — сказал Игнатьев в интервью корреспонденту Sport24 Андрею Бабичу.