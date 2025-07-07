Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
08.07
Флуминенсе
:
Челси
Все коэффициенты
П1
5.60
X
3.95
П2
1.70
Футбол. Зарубежный
завершен
Боруссия Д
2
:
Монтеррей
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Флуминенсе
2
:
Аль-Хиляль
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Палмейрас
1
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
ПСЖ
2
:
Бавария
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Реал
3
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2

В деле о вымогательстве у Смолова появился бывший тесть Кокорина

Бывший тесть Александра Кокорина Руслан Валитов появился в материалах дела о вымогательстве у российского футболиста Федора Смолова. Об этом сообщает Telegram-канал Sport Baza.

Источник: AP 2024

По информации источника, Валитов позвонил Смолову и организовал встречу потерпевшего с футболистом в ресторане на Кутузовском проспекте. Отмечается, что Валитов и потерпевший рекомендовали Смолову заплатить, после чего они решат вопрос с правоохранительными органами.

Конфликт произошел 28 мая, но видео попало в сеть только 5 июля. Отмечалось, что Смолов набросился с кулаками на посетителей в столичной «Кофемании». Позже у игрока требовали деньги за то, чтобы ролик не был опубликован.

При этом была организована проверка по факту вымогательства у футболиста денег. Смолов отказался платить за то, чтобы видео не опубликовали.