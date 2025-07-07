Жена пригрозила футболисту разводом за выступление в «Спартаке»

Гурцкая рассказал, что супруга пригрозила футболисту разводом, если он продолжит выступать за команду в России. «Жена поставила ему ультиматум — либо мы разводимся и ты не увидишь ребенка, либо возвращаешься в Латинскую Америку», — поделился подробностями он.