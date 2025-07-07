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Жена пригрозила футболисту разводом за выступление в «Спартаке»

Футбольный агент Тимур Гурцкая в интервью Youtube-каналу «Это футбол, брат» раскрыл причину возможного ухода аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко из московского «Спартака».

Источник: ФК "Спартак"

Гурцкая рассказал, что супруга пригрозила футболисту разводом, если он продолжит выступать за команду в России. «Жена поставила ему ультиматум — либо мы разводимся и ты не увидишь ребенка, либо возвращаешься в Латинскую Америку», — поделился подробностями он.

Хавбек перешел в «Спартак» из аргентинского «Ривер Плейт» в июле 2024 года. Соглашение российской команды с Барко рассчитано до 2027 года.

Ранее Гурцкая рассказал, что жены легионеров боятся России. По его мнению, 70 процентов переездов футболистов заканчиваются разводами.