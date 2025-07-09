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«Крылья Советов» арендовали Лепского

Футболист «Динамо» Лепский перешел в «Крылья Советов» на правах аренды.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Футболист московского «Динамо» Иван Лепский перешел в самарские «Крылья Советов» на правах аренды, сообщается в Telegram-канале «бело-голубых».

Соглашение с 20-летним защитником рассчитано до конца сезона-2025/26 с возможностью выкупа. Контракт игрока с «Динамо» в июле был продлен до лета 2028 года.

В прошедшем сезоне воспитанник «Динамо» Лепский провел за главную команду «бело-голубых» восемь матчей во всех турнирах, забив один мяч. Также на его счету три встречи и один гол за молодежную сборную России.