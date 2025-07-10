«Торпедо» исключили из РПЛ! До старта чемпионата чуть больше недели, а команд пока только 15

«Торпедо» попало в центр самого громкого скандала межсезонья в РПЛ (а ведь их очень много). Из-за проблем руководства клуба с законом москвичи рисковали остаться без участия в предстоящем сезоне чемпионата России или даже вовсе не сыграть в профессиональных лигах.
В четверг, 10 июля, состоялось заседание КДК РФС. Вердикт: «Торпедо» исключено из РПЛ со штрафом пять миллионов рублей.
Заявление РФС
На сайте РФС вышло официальное заявление по ситуации с «Торпедо». В нем указано, что за нарушение статьи 6 и ч. 2 статьи 124.2 дисциплинарного регламента за попытку организации договорных матчей отстранены от любой связанной с футболом деятельности генеральный директор клуба Валерий Скородумов на десять лет и владелец Леонид Соболев — на пять лет.
Автозаводцы исключены из РПЛ и оштрафованы на пять миллионов рублей. Решение о возможной замене «Торпедо» примет бюро исполкома РФС. На данный момент в чемпионате остались 15 команд.
9 июля «СЭ» сообщал, что место московского клуба в высшем дивизионе займет «Оренбург», который вылетел из РПЛ по итогам сезона-2024/25.
Из-за чего у «Торпедо» появились первые проблемы?
Вечером 19 июня РБК подбросил информационную бомбу: владельца «Торпедо» Леонида Соболева и директора клуба Валерия Скородумова доставили в отделение полиции для проведения следственных действий. По информации издания, в их отношении возбудили уголовное дело. Соболева и Скородумова заподозрили в попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба (статья 291 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье составляет до семи лет лишения свободы.
В офисах и по месту жительства Соболева и Скородумова прошли обыски. Дело возбудили, его расследует следственный департамент МВД. На следующий день, 20 июня, представитель МВД РФ Ирина Волк подчеркнула, что задержанным предъявлено обвинение в трех преступлениях, предусмотренных частью 2 статьи 184 УК РФ (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса, совершенное организованной группой или сопряженное с шантажом или вымогательством, а также с насилием или угрозой его применения).
А уже через сутки суд арестовал Соболева и Скородумова. По версии следствия, они пытались убедить арбитра Максима Перезву повлиять на результат. В 2025 году судья трижды обслуживал домашние матчи «Торпедо»: 22 марта — с московской «Родиной» (0:0), 21 апреля — с екатеринбургским «Уралом» (1:1) и 11 мая — с ярославским «Шинником» (1:0).
Подробности рассказала пресс-служба МВД России:
«По версии следствия, злоумышленники совершили преступления в период с марта по май 2025-го в составе организованной группы совместно с соучастниками. Они предлагали главному судье футбольных матчей с участием “Торпедо” денежные вознаграждения на сумму свыше одного миллиона рублей за выполнение определенных действий. Среди них — обеспечение победы своей команды, а также назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока. По предварительным данным, таким образом фигуранты пытались повлиять на результат как минимум трех игр, на которые был назначен этот арбитр».
Инсайдер Иван Карпов отмечал, что руководство «Торпедо» предложило арбитру шесть миллионов и бонусы за победы. Перезва сразу же обратился в полицию, написав заявление.
Что говорили в «Торпедо», РФС и РПЛ
Генеральный директор РФС Максим Митрофанов сообщил журналистам, что дал поручение департаменту защиты игры для проведения проверки и дальнейшей передачи дела в КДК:
«РФС последовательно выступает за соблюдение правил честной игры. В последние годы юрисдикционными органами РФС были дисквалифицированы десятки футболистов и функционеров за различные этические нарушения. Нельзя забывать и дело “Чайки”, первое в России уголовное дело о договорном матче, в расследовании которого РФС принимал активное участие. Наша конечная цель — нулевая терпимость к любым нарушениям этических норм всеми субъектами футбола. Российский футбольный союз оказывает полную поддержку правоохранительным органам в данном расследовании и уверен, что все виновные будут установлены и привлечены к ответственности».
Пресс-служба РПЛ опубликовала заявление президента лиги Александра Алаева, который сказал, что следит за ходом разбирательства:
«Российская премьер-лига строго придерживается принципа нулевой терпимости к коррупционным действиям в спортивной среде. Подобные инциденты подрывают основы честной конкуренции, спортивного принципа и доверия к спорту в целом. Также РПЛ внимательно следит за ходом разбирательства, которое проводит департамент защиты игры РФС. В случае если итоги расследования и рассмотрения дела КДК повлияют на состав участников РПЛ сезона-2025/2026, мы совместно с коллегами из РФС будем искать наиболее справедливое решение, которое позволит провести чемпионат с соблюдением всех уставов и базовых принципов игры».
«Торпедо» выступило с релизом в своем Telegram-канале:
«Футбольный клуб “Торпедо Москва” считает необходимым обратиться в связи с последними событиями, широко освещаемыми в прессе. Мы понимаем ваше беспокойство и стремимся обеспечить максимально возможную прозрачность в рамках текущих обстоятельств. Нам известно, что правоохранительные органы проводят следственные действия в отношении акционера клуба Леонида Соболева и генерального директора Валерия Скородумова. Подчеркиваем, что расследование находится в компетенции правоохранительных органов и судебной системы.
Мы напоминаем о фундаментальном принципе презумпции невиновности. Любое лицо считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке и подтверждена вступившим в законную силу приговором суда. Наш клуб следит за ходом следствия и будет сотрудничать с компетентными органами в рамках закона.
Хотим заверить всех, что текущая операционная деятельность ФК «Торпедо Москва» продолжается в штатном режиме. Тренировочный процесс команды на сборах в Москве проходит в полном соответствии с утвержденным планом, все спортивные и административные функции выполняются в полном объеме, как и финансовые обязательства перед футболистами, тренерским штабом, сотрудниками и партнерами нашего клуба".
Второй эпизод «сериала»
А в ночь на 9 июля на сайте РБК снова вышла новость, потрясшая инфопространство: о задержании судьи Богдана Головко, работавшего на матчах первой лиги и обслуживавшего игру последнего тура «Торпедо» — «КАМАЗ». Именно в том матче автозаводцы добыли нужную для выхода в РПЛ ничью со счетом 1:1.
По версии следствия, Головко сознательно совершил ошибку в пользу «Торпедо». По ходу встречи случилось несколько неочевидных эпизодов. Мнением большинства членов ЭСК было решено, что на 14-й минуте арбитр ошибочно не назначил пенальти в ворота «Торпедо» после контакта Глеба Шевченко и Даниила Моторина. Арбитру стоило указать на 11-метровую отметку и вынести предупреждение. Похожий эпизод случился и на 76-й минуте, однако в этот раз ЭСК поддержала Головко в его решении не ставить пенальти.
Получается, официально органами РФС была признана только одна грубая ошибка в матче, которая при этом повлияла на результат. И на эмоции Олега Кононова, поскольку, с его слов, он хорошо запомнит игру, ведь так волновался, что «выпил много таблеток».
Теперь уже волноваться нет никакого смысла.