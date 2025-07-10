«Торпедо» исключили из РПЛ! До старта чемпионата чуть больше недели, а команд пока только 15

«По версии следствия, злоумышленники совершили преступления в период с марта по май 2025-го в составе организованной группы совместно с соучастниками. Они предлагали главному судье футбольных матчей с участием “Торпедо” денежные вознаграждения на сумму свыше одного миллиона рублей за выполнение определенных действий. Среди них — обеспечение победы своей команды, а также назначение пенальти в ворота соперников или удаление их игрока. По предварительным данным, таким образом фигуранты пытались повлиять на результат как минимум трех игр, на которые был назначен этот арбитр».