ЦСКА объявил о подписании бразильского футболиста

ЦСКА начнет сезон матчем за Суперкубок России. Команда в Казани 12 июля сразится с «Краснодаром», стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. В первом туре нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) армейцы должны были сыграть с московским «Торпедо», однако клуб был исключен из турнира. Пока остается неясным, кто займет место «Торпедо».