«Сторонникам теории про “Зенит” предложил бы алюминиевые шапочки». РФС — о скандале лета

— Здесь надо отталкиваться от другого. Я переживаю за то, что это происходит. Но это происходило и до. Наша задача — создать систему, когда мы минимизируем неправомерные действия. Мы накапливаем информацию, создаём механизмы, которые препятствуют нарушениям, вскрываем нарывы. Происходящее оцениваю скорее как позитивную динамику по вскрытию этих нарывов. Скандалы не в российском футболе, а конкретные клубы совершили конкретные действия. Много кейсов подряд? Мы работаем, это показатель нашей работы — по выявлению противоправной деятельности.