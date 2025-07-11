Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Еврокубки
завершен
Сент-Патрик'с Атлетик
1
:
Хегельманн Литауэн
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Борац Б-Л
1
:
Санта-Колома
4
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Ларн
0
:
Ауда
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Тре Фиори
1
:
Пюник
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Легия
1
:
Актобе
0
П1
X
П2
Футбол. Еврокубки
завершен
Валюр
3
:
Флора
0
П1
X
П2

«Балтика» объявила о трансфере полузащитника из «Локомотива»

Калининградская «Балтика» объявила о полноценном трансфере полузащитника Николая Титкова из московского «Локомотива». В прошлом сезоне футболист выступал за «балтийцев» на правах аренды. Трудовой договор с игроком заключён на срок до 10 июня 2028 года.

Источник: ФК «Балтика»

«Поздравляем Николая с верным решением и желаем успехов!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в телеграм-канале.

В сезоне-2024/2025 Титков принял участие в 22 матчах «Балтики», в которых забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

24-летний футболист находился в системе «Локомотива» с 2018 года. В составе основной команды железнодорожников Титков провёл всего пять матчей, в которых результативными действиями не отметился. В сезоне-2020/2021 полузащитник стал обладателем Кубка России вместе с красно-зелёными. Также Николай выступал за «Оренбург» на правах аренды.