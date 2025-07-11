«Балтика» объявила о трансфере полузащитника из «Локомотива»

24-летний футболист находился в системе «Локомотива» с 2018 года. В составе основной команды железнодорожников Титков провёл всего пять матчей, в которых результативными действиями не отметился. В сезоне-2020/2021 полузащитник стал обладателем Кубка России вместе с красно-зелёными. Также Николай выступал за «Оренбург» на правах аренды.