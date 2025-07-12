Игорь Акинфеев обратился к болельщикам ЦСКА после победы в Суперкубке России

«Друзья, ну что, всех с победой. Долгожданный Суперкубок наконец-то в наших руках будет. Я поздравляю всех наших болельщиков, поздравляю команду. Надеюсь, мы не будем останавливаться на достигнутом. Ну, конечно же, наш любимый ЦСКА всегда будет первым. Вот они, чемпионы», — сказал Акинфеев в видеообращении в телеграм-канале.