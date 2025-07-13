«Зенит» объявил о заключении контракта с футболистом Жерсоном на пять лет

Жерсону 28 лет, он выступал за «Фламенго» с зимы 2023 года и являлся капитаном команды. Также футболист играл за клуб с 2019 по 2021 год. Вместе с «Фламенго» он стал чемпионом Бразилии (2019, 2020), обладателем кубка (2024) и суперкубка страны (2020, 2021, 2025), а также выиграл Кубок Либертадорес (2019).