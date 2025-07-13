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«Зенит» объявил о заключении контракта с футболистом Жерсоном на пять лет

Ранее бразильский полузащитник выступал за «Фламенго».

Источник: fc-zenit.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Контракт бразильского полузащитника Жерсона с петербургским футбольным клубом «Зенит» рассчитан на пять лет. Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

4 июля бразильский «Фламенго» заявил, что Жерсон выкупил контракт за €25 млн и продолжит карьеру в «Зените».

Жерсону 28 лет, он выступал за «Фламенго» с зимы 2023 года и являлся капитаном команды. Также футболист играл за клуб с 2019 по 2021 год. Вместе с «Фламенго» он стал чемпионом Бразилии (2019, 2020), обладателем кубка (2024) и суперкубка страны (2020, 2021, 2025), а также выиграл Кубок Либертадорес (2019).