«Сочи» благодаря голу Гуарирапы взял реванш у «Балтики» во втором матче за день

Встреча прошла на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 2:1. За южан забили полузащитник Дмитрий Васильев на 17-й минуте и нападающий Сауль Гуарирапа на 30-й. В составе калининградской команды отличился форвард Сергей Пряхин на 36-й минуте.
Это второй матч команд за день. Ранее в воскресенье «Балтика» обыграла «Сочи», забив два безответных гола.
В первом туре нового сезона РПЛ «Балтика» сыграет против московского «Динамо» в гостях 18 июля, в «Сочи» днем позже встретится на выезде с «Локомотивом».