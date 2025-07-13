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«Сочи» благодаря голу Гуарирапы взял реванш у «Балтики» во втором матче за день

«Сочи» одержал победу над «Балтикой» в товарищеской игре.

Источник: pfcsochi.ru

Встреча прошла на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 2:1. За южан забили полузащитник Дмитрий Васильев на 17-й минуте и нападающий Сауль Гуарирапа на 30-й. В составе калининградской команды отличился форвард Сергей Пряхин на 36-й минуте.

Это второй матч команд за день. Ранее в воскресенье «Балтика» обыграла «Сочи», забив два безответных гола.

В первом туре нового сезона РПЛ «Балтика» сыграет против московского «Динамо» в гостях 18 июля, в «Сочи» днем позже встретится на выезде с «Локомотивом».