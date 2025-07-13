«Сочи» благодаря голу Гуарирапы взял реванш у «Балтики» во втором матче за день

Встреча прошла на стадионе «Фишт» и завершилась со счетом 2:1. За южан забили полузащитник Дмитрий Васильев на 17-й минуте и нападающий Сауль Гуарирапа на 30-й. В составе калининградской команды отличился форвард Сергей Пряхин на 36-й минуте.