Спортдиректор «Торпедо» Ари рассказал, почему клуб не подписал Поля Погба

«Почему не получилось подписать Погба в “Торпедо”? Люди неправильно воспринял мои слова — кто-то написал, что я сказал, что ему нужно в Россию и игрок хочет к нам перейти. А я говорил, что нам было бы хорошо, если бы он играл у нас в клубе. Я общался с агентом Погба, но он сказал, что игрок не хочет ехать в Россию», — приводит слова Ари «РБ Спорт».