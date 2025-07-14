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Спортдиректор «Торпедо» Ари рассказал, почему клуб не подписал Поля Погба

Спортивный директор московского «Торпедо» Ари рассказал, почему у клуба не получилось оформить переход известного полузащитника Поля Погба.

Источник: Чемпионат.com

Спортивный директор московского «Торпедо» Ари рассказал, почему у клуба не получилось оформить переход известного полузащитника Поля Погба. Ранее французский хавбек на правах свободного агента заключил контракт с «Монако».

«Почему не получилось подписать Погба в “Торпедо”? Люди неправильно воспринял мои слова — кто-то написал, что я сказал, что ему нужно в Россию и игрок хочет к нам перейти. А я говорил, что нам было бы хорошо, если бы он играл у нас в клубе. Я общался с агентом Погба, но он сказал, что игрок не хочет ехать в Россию», — приводит слова Ари «РБ Спорт».

Погба ранее выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус», он является победителем Лиги Европы, четырёхкратным чемпионом Италии, двукратным обладателем Кубка Италии, трижды выигрывал итальянский Суперкубок. В составе сборной Франции хавбек становился чемпионом мира на ЧМ-2018 в России, победителем Лиги наций УЕФА и вице-чемпионом Европы.

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