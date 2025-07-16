«Товарищеский матч приносит в 5−10 раз больше». «Динамо» недовольно призовыми в Кубке — хотят зарабатывать сами

«Динамо» ждет изменений в Фонбет Кубке России — недовольны размером призовых. Клуб хочет самостоятельно реализовывать коммерческие права.
Два товарищеских турнира принесли «Динамо» в разы больше, чем весь Кубок. РФС держит призовые на уровне 2022-го.
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал «РБ Спорт», что доход от товарищеских турниров Media x Pro Cup и Бетбум Братский кубок в «несколько раз» выше, чем от участия в Кубке России. Динамовцы прилично заработали, проведя три товарищеских матча за десять дней.
«Нас уведомили, что РФС отказался от обещаний увеличить призовые и зафиксировал их до 2028 года на уровне 2022-го, — говорит Пивоваров. — Если обобщить нашу практику последних лет, получится, что один коммерческий товарищеский матч приносит нам в 5−10 раз больше доходов, чем матч официального соревнования РФС. Дальше эта разница будет только расти.
Это ненормальная ситуация, которая не соответствует статусу большого турнира, организованного к тому же по коммерческой формуле. Клубам не должно быть более выгодно участвовать в товарищеских играх. То, что происходит, нелогично».
«Динамо» предложило РФС вариант с отказом от призовых за Кубок России в обмен на самостоятельную реализацию коммерческих прав. По информации «Матч ТВ», переговоры ведутся на тему индивидуальной интеграции нетитульного букмекера турнира и других спонсоров.
В прошедшем сезоне динамовцы заработали в Кубке России больше 100 миллионов рублей, но планируют увеличить сумму самостоятельно.
Президент РФС Александр Дюков высказался для «Матч ТВ»: «Вряд ли другие клубы поддержат желание “Динамо” получить права в Кубке России».
Клубы РПЛ делят в Кубке 1,5 млрд рублей — в 10 раз больше, чем при старом формате
Формат Кубка изменился еще в 2022-м — с тех пор общий призовой фонд в Пути РПЛ составляет 1,5 млрд рублей. Это в 10,5 раз выше, чем в сезоне-2021/22, когда клубы делили всего 152 млн рублей.
Сейчас все фиксированно получают 28,2 млн рублей, каждая победа на групповом этапе добавляет еще по 9,5 млн. За ничью в основное время и поражения не платят вообще. Сумма призовых и схема выплаты не меняется с 2022-го.
В верхней сетке плей-офф зарабатывают по 5,4 млн за одну игру. Выход в полуфинал оценивают в 12,6 млн, в финал — 25,3 млн, Суперфинал дает 50,6 млн. Все это — лишь за участие в самых высоких стадиях.
В нижней сетке за каждый матч получают по 2,7 млн. За проход в следующие раунды — 5,38 млн.
В прошедшем сезоне ЦСКА заработал 113,2 млн рублей только за победу в Суперфинале (без учета прошлых стадий турнира). Проигравший «Ростов» дополнительно получил 37,8 млн, сообщили в департаменте мероприятий и массовых коммуникаций РФС.
«Динамо» возмущалось непрозрачной жеребьевкой Кубка России
30 июня РФС опубликовал жеребьевку Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Но без привычного прямого эфира, где доставали бы все шары. Это сильно смутило многие клубы. «Динамо» высказалось публично.
Заявление московского клуба начинается со слов «мы вдруг узнали» о результатах, а дальше: «Неприятно удивлены подходом к жеребьевке Кубка России. Ее не транслировали в прямом эфире, не было представителей нашей команды. Не было возможности контроля, что все проходило честно и, что самое главное, однократно. Мы не знаем, сколько раз были вытянуты шары и сколько раз могла делаться техническая запись жеребьевки».
Инсайдер Иван Карпов отмечал, что глава РФС Александр Дюков не знал о показе жеребьевки в записи.
В РФС почти сразу среагировали: «Жеребьевка проводилась в студии “Матч ТВ”. Были определены составы групп Пути РПЛ, матчи первого раунда Пути регионов, возможные соперники во втором-шестом раундах Пути регионов, все пары и хозяева, вплоть до Суперфинала турнира. Процедура жеребьевки самой масштабной и длительной в истории турнира и заняла около двух часов. По договоренности с вещателем, с учетом ее длительности, она не транслировалась в прямом эфире, а итоги и ключевые моменты показаны в 17-часовом выпуске новостей».
Новой информации о жеребьевке потом не было.
Автор: Илья Панаев