«Товарищеский матч приносит в 5−10 раз больше». «Динамо» недовольно призовыми в Кубке — хотят зарабатывать сами

«Нас уведомили, что РФС отказался от обещаний увеличить призовые и зафиксировал их до 2028 года на уровне 2022-го, — говорит Пивоваров. — Если обобщить нашу практику последних лет, получится, что один коммерческий товарищеский матч приносит нам в 5−10 раз больше доходов, чем матч официального соревнования РФС. Дальше эта разница будет только расти.



Это ненормальная ситуация, которая не соответствует статусу большого турнира, организованного к тому же по коммерческой формуле. Клубам не должно быть более выгодно участвовать в товарищеских играх. То, что происходит, нелогично».