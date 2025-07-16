В «Спартаке» объяснили необходимость приобретения Заболотного

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Антон Заболотный был приглашен в московский футбольный клуб «Спартак», чтобы добавить атакующей игре команды мощи и силовой борьбы в штрафной площади. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор «Спартака» Олег Малышев.
34-летний Заболотный пополнил «Спартак» в нынешнее межсезонье, в столичную команду он перешел из подмосковных «Химок», которые были расформированы в связи с банкротством. Первый мяч за новую команду он забил в воскресенье в товарищеском матче с сербским «Спартаком» из Суботицы.
«Спортивный блок и тренерский штаб из всех доступных вариантов выбрали Антона. Он дает возможность добавить качества, которых в составе не было — это мощь, силовая борьба в штрафной. Надеюсь, что он и в дальнейших играх пригодится и будет помогать забивать голы», — сказал Малышев.
Заболотный выступал за «Химки» с 2024 года. В прошлом сезоне он провел 31 матч в разных турнирах, в которых отличился 6 забитыми мячами и 6 результативными передачами. Футболист является воспитанником московского ЦСКА, за армейцев Заболотный играл с 2021 по 2024 год.
Игрок ранее выступал за «Сочи», «Тосно» из Ленинградской области, «Уфу», воронежский «Факел», екатеринбургский «Урал», брянское «Динамо», астраханский «Волгарь», а также петербургский «Зенит», в составе которого футболист стал чемпионом России в сезоне-2018/19.