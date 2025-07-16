В «Спартаке» объяснили необходимость приобретения Заболотного

«Спортивный блок и тренерский штаб из всех доступных вариантов выбрали Антона. Он дает возможность добавить качества, которых в составе не было — это мощь, силовая борьба в штрафной. Надеюсь, что он и в дальнейших играх пригодится и будет помогать забивать голы», — сказал Малышев.