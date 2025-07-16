«Крылья Советов» расторгли договор с Писарским

РФС начал расследование в отношении Писарского после того, как футболист якобы через своего товарища сделал ставку на первый стыковой матч за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), в котором 28 мая «Сочи» принимал «Нижний Новгород» (1:2). Писарский в первом тайме получил прямую красную карточку за фол в центре поля.