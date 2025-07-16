«Крылья Советов» расторгли договор с Писарским

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Спортивный юрист Антон Смирнов, представляющий интересы футболиста «Сочи» Владимира Писарского, сообщил, что самарские «Крылья Советов» в одностороннем порядке расторгли договор с его клиентом.
В начале июля комитет по этике РФС принял решение дисквалифицировать Писарского на четыре года от любой футбольной деятельности, три из них — условно, за участие в футбольном тотализаторе и азартных играх.
«С приказом не согласны. Все дело в том, что запрет на осуществление связанной с футболом деятельности и дисквалификация — это две разные санкции согласно регламентирующим документам РФС», — написал Смирнов в Telegram-канале.
РФС начал расследование в отношении Писарского после того, как футболист якобы через своего товарища сделал ставку на первый стыковой матч за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), в котором 28 мая «Сочи» принимал «Нижний Новгород» (1:2). Писарский в первом тайме получил прямую красную карточку за фол в центре поля.