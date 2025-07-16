«Планы реализуются на 10%». За «Динамо» из Махачкалы в новом сезоне просто страшно

«Нам нужна пара игроков. Но у нас планы реализуются процентов на 10. Это связано с финансовой составляющей. Нам трудно подобрать футболистов. У нас играют в основном бесплатные, которых мы не покупали. Только процентов 20−30 — игроки, которых мы приобретали за деньги. Сегодня работать гораздо сложнее, потому что вчерашние игроки были во Второй лиге, а сегодня мы в Премьер-Лиге. Взять игрока из РПЛ невероятно сложно. Число просмотров игроков кратно превышает наши возможности. О планах нам лучше не говорить. Лучше сделать дело, а потом сказать: “Ребята, нам удалось приобрести игрока”. Через пару недель стартует чемпионат, а у нас нет ни одного приобретённого игрока. Зато двух отдали. Когда нас спрашивают о планах, становится как-то не очень уютно. Планов — гора, но реально всё сложно».