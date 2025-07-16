Маркиньос будет выступать за «Спартак» под десятым номером

«Десятый номер, безусловно, ассоциируется у болельщиков “Спартака” с Федором Черенковым. В XXI веке за “Спартак” под “десяткой” играли наши лучшие бомбардиры текущего столетия — Роман Павлюченко и Квинси Промес, а также Алекс и Юра Мовсисян. Желаем Маркиньосу соответствовать знаковым цифрам на спине», — говорится в сообщении «Спартака».