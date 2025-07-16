Маркиньос будет выступать за «Спартак» под десятым номером

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Бразильский полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Маркиньос в сезоне-2025/26 будет выступать под десятым игровым номером, сообщается на официальном сайте «красно-белых».
В прошлом сезоне Маркиньос выступал под восьмым номером.
«Десятый номер, безусловно, ассоциируется у болельщиков “Спартака” с Федором Черенковым. В XXI веке за “Спартак” под “десяткой” играли наши лучшие бомбардиры текущего столетия — Роман Павлюченко и Квинси Промес, а также Алекс и Юра Мовсисян. Желаем Маркиньосу соответствовать знаковым цифрам на спине», — говорится в сообщении «Спартака».
Также игровые номера сменили вратарь Александр Довбня (с 16-го на 56-й) и полузащитник Никита Массалыга (с 56-го на 24-й).
Маркиньосу 25 лет. Он перешел в «Спартак» из венгерского «Ференцвароша» в августе 2024 года. В составе «красно-белых» Маркиньос провел 36 матчей во всех турнирах и забил два гола.