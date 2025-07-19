«Динамо» потеряло очки в первом матче при новом главном тренере

Впрочем, как-то развить успех москвичам не удалось, поэтому замены Сергеева и Нгамалё не заставили себя долго ждать. При этом выбор на скамейке запасных у Карпина, прямо скажем, был ограничен. Не сказать, что Денис Макаров и Ульви Бабаев усилили атаку, как и перевод на позицию центрального нападающего Гладышева. Разве что угловые в исполнении «Динамо» по-прежнему таили угрозу. «Балтика» тоже освежила состав, выпустив в том числе новобранцев, среди которых выделялся шестикратный чемпион в составе венгерского «Ференцвароша» Элдар Чивич. Пускай гости уже практически не беспокоили Лунева, зато в обороне действовали предельно надежно. Второй тайм проходил вообще без голевых моментов. Калининградцев, видимо, вполне устраивал ничейный результат, а бело-голубые просто не знали, как пробиться к чужим воротам. Матч так и закончился вничью — 1:1. Как говорят в подобных случаях, «Динамо» потеряло два очка, а «Балтика» приобрела одно. Нелучший дебют для Карпина, а в следующем туре его ждет встреча с «Ростовом».