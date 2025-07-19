«Динамо» потеряло очки в первом матче при новом главном тренере

Первый матч Валерия Карпина в роли главного тренера московского «Динамо» можно было назвать одним из самых интересных событий стартового тура чемпионата. 56-летний специалист, который по-прежнему остается и наставником национальной сборной России, принял новый вызов после того, как по ходу прошлого сезона покинул «Ростов», отработав там семь лет. И если в клубе с берегов Дона ресурсы не позволяли Карпину решать амбициозные задачи, хотя однажды желто-синие чуть не зацепили бронзу, то в «Динамо» перед ним открылись совсем другие перспективы. С бело-голубыми Карпин может реально бороться за медали.
В межсезонье динамовцы обошлись без кардинальных кадровых перемен. Из основной обоймы ушли только защитники Фабиан Бальбуэна и Эли Даса, а пришли центрбек «Ростова» Максим Осипенко и форвард «Крыльев Советов» Иван Сергеев. Правда, из-за травм надолго выбыли полузащитники Луис Чавес и Артур Гомес, а нападающий Константин Тюкавин еще продолжает восстанавливаться после разрыва «крестов». Кроме того, в заявку на матч с «Балтикой» не попал колумбийский хавбек Хорхе Карраскаль, которого, судя по всему, готовят к трансферу в бразильский «Фламенго».
Несмотря на то что «Динамо» было фаворитом, калининградцы, оперативно вернувшиеся в Российскую премьер-лигу через год после вылета, да еще ставшие чемпионами в первом дивизионе, безусловно, представляли опасность. А насколько серьезную, показала их недавняя контрольная встреча с «Зенитом», в которой они обыграли основу санкт-петербургского клуба 2:1. Чтобы соответствовать уровню РПЛ, балтийцы масштабно укрепили состав, подписав восемь новичков. Правда, на матч с «Динамо» их главный тренер Андрей Талалаев все же выставил костяк, который добывал путевку в элиту.
Москвичи довольно спокойно начали игру, тем не менее быстро создали острый момент, когда Осипенко едва не замкнул подачу Хуана Касереса. Кстати, в прошлом чемпионате центральный защитник сборной России забил девять голов, так что в его лице «Динамо» приобрело двустороннего футболиста. Но потом Осипенко со своими новыми партнерами по обороне зевнул контратаку гостей, когда Владислав Саусь убежал по правому флангу от Дмитрия Скопинцева и отдал передачу в центр штрафной площади. Голкипер Андрей Лунев нерасчетливо выскочил на перехват, а Осипенко упустил центрального нападающего «Балтики» Брайана Хиля, который легко поразил пустые ворота.
Так калининградцы уже в дебюте повели 1:0, а хозяева скорее находились в поиске игры, чем играли. Совсем незаметен впереди был Сергеев, а когда инициативу на себя взял лучший бомбардир «Динамо» в прошлом чемпионате Ярослав Гладышев, гостей выручил вратарь Максим Бориско, вытащив сложный мяч, изменивший траекторию после рикошета, из нижнего угла. Отразил он и удар головой Роберто Фернандеса. Однако и «Балтика» не успокоилась на достигнутом. Хиль вывел один на один с Луневым Сергея Пряхина, и вот тут динамовский голкипер не подкачал. Среагировал он и на коварную подкрутку со стандарта того же Пряхина, когда москвичам еще помогла штанга. Только в конце первого тайма бело-голубые смогли по-настоящему поддавить подопечных Талалаева, и опять прежде всего благодаря активным действиям Гладышева. Даниил Фомин имел, наверное, самый хороший шанс сравнять счет, подобрав в штрафной отскок, но его удар заблокировал защитник Сергей Варатынов.
В целом первый тайм «Динамо» под руководством Карпина получился комом, и «Балтика» этим грамотно воспользовалась. Собственно, она и нивелировала сильные стороны хозяев, закрыв, в частности, не только Сергеева, но и Бителло с Муми Нгамалё. Пожалуй, именно в передней линии столичного клуба напрашивались перестановки, а Карпин поменял в перерыве Фернандеса на другого центрального защитника — Николаса Маричаля. Ну и наверняка дал какие-то ценные указания. После возобновления матча динамовцы сразу оккупировали ворота Бориско и реализовали домашнюю заготовку, когда Бителло вместо навеса покатил на стоявшего за штрафной Касереса. Парагваец пробил низом, а калининградец Натан Гассама неудачно подставил ногу, и мяч юркнул в сетку.
Впрочем, как-то развить успех москвичам не удалось, поэтому замены Сергеева и Нгамалё не заставили себя долго ждать. При этом выбор на скамейке запасных у Карпина, прямо скажем, был ограничен. Не сказать, что Денис Макаров и Ульви Бабаев усилили атаку, как и перевод на позицию центрального нападающего Гладышева. Разве что угловые в исполнении «Динамо» по-прежнему таили угрозу. «Балтика» тоже освежила состав, выпустив в том числе новобранцев, среди которых выделялся шестикратный чемпион в составе венгерского «Ференцвароша» Элдар Чивич. Пускай гости уже практически не беспокоили Лунева, зато в обороне действовали предельно надежно. Второй тайм проходил вообще без голевых моментов. Калининградцев, видимо, вполне устраивал ничейный результат, а бело-голубые просто не знали, как пробиться к чужим воротам. Матч так и закончился вничью — 1:1. Как говорят в подобных случаях, «Динамо» потеряло два очка, а «Балтика» приобрела одно. Нелучший дебют для Карпина, а в следующем туре его ждет встреча с «Ростовом».
Валерий Карпин
Андрей Талалаев
Хуан Хосе Касерес
(Бителло)
48′
Брайан Александер Хиль
(Владислав Саусь)
13′
99
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
7
Дмитрий Скопинцев
91
Ярослав Гладышев
74
Даниил Фомин
31′
55
Максим Осипенко
10
Бителло
15
Данил Глебов
13
Николя Муми Нгамале
61′
77
Денис Макаров
33
Иван Сергеев
61′
17
Ульви Бабаев
90+1′
6
Роберто Фернандес
46′
2
Николас Маричаль
67
Максим Бориско
2
Сергей Варатынов
45+5′
16
Кевин Андраде
17
Владислав Саусь
23
Мингиян Бевеев
8
Андрей Мендель
40′
4
Натан Гассама
58′
82′
25
Александр Филин
91
Брайан Александер Хиль
67′
15
Тентон Йенне
19
Сергей Пряхин
52′
77
Эльдар Чивич
22
Николай Титков
52′
73
Максим Петров
10
Илья Петров
67′
5
Айман Мурид
Главный судья
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Дмитрий Ермаков
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Максим Белокур
(Россия, Владивосток)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Антон Фролов
(Россия, Москва)
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