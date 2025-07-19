МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Бывший капитан «Нижнего Новгорода» Кирилл Гоцук перешел в «Серик Беледиеспор», который тренирует российский специалист Сергей Юран, сообщается на официальной странице турецкого футбольного клуба в соцсети X.
Контракт Гоцука рассчитан на два года, он перешел на правах свободного агента.
Юран возглавил «Серик Беледиеспор» 1 июля. До апреля 2024 года он тренировал «Нижний Новгород».
Ранее турецкий журналист Ариф Йылдыз сообщил в соцсети X, что, помимо Гоцука, в «Серик Беледиеспор» перейдут защитник Дмитрий Тихий и полузащитник Илья Берковский, которые также являются свободными агентами.
Гоцуку 32 года. Он выступал за «Нижний Новгород» с 2020 года. Защитник принял участие в 168 матчах команды, что является клубным рекордом. В его активе 14 забитых мячей. Его контракт истек 1 июля.