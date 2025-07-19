«Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо» в первом туре чемпионата России по футболу

Арбитры матча четыре раза отменили взятие ворот игроками «Спартака». В первом тайме судьи не засчитали гол Кристофера Мартинса из-за офсайда, по той же причине был отменен гол Маркиньоса. Мяч Руслана Литвинова не был засчитан из-за нарушения правил в атаке. Во втором тайме из-за офсайда был отменен гол Антона Заболотного.