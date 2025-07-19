«Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо» в первом туре чемпионата России по футболу

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» дома со счетом 1:0 обыграли махачкалинское «Динамо» в матче первого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Лукойл-Арене».
Мяч на 37-й минуте забил Маркиньос. На 53-й минуте защитник махачкалинцев Мохамед Аззи получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
Маркиньос, перешедший в «Спартак» в августе 2024 года, забил первый гол в РПЛ в составе красно-белых. Ранее бразилец дважды отличился в матчах Фонбет — Кубка России.
Арбитры матча четыре раза отменили взятие ворот игроками «Спартака». В первом тайме судьи не засчитали гол Кристофера Мартинса из-за офсайда, по той же причине был отменен гол Маркиньоса. Мяч Руслана Литвинова не был засчитан из-за нарушения правил в атаке. Во втором тайме из-за офсайда был отменен гол Антона Заболотного.
В прошлом сезоне РПЛ «Спартак» занял четвертое место, махачкалинцы стали 11-ми. В следующем туре «Спартак» 26 июля примет калининградскую «Балтику», «Динамо» на следующий день в гостях сыграет с «Оренбургом».
Деян Станкович
Хасанби Биджиев
Маркиньос
(Наиль Умяров)
37′
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
29
Рикарду Мангаш
18
Наиль Умяров
68
Руслан Литвинов
6
Срджан Бабич
35
Кристофер Мартинс
7
Пабло Солари
35′
46′
82
Даниил Хлусевич
10
Маркиньос
53′
74′
27
Игорь Дмитриев
91
Антон Заболотный
74′
9
Манфред Угальде
83′
5
Эсекиэль Барко
82′
47
Роман Зобнин
39
Тимур Магомедов
5
Джемал Табидзе
90+4′
99
Муталип Алибеков
22
Мохамед Аззи
21′
53′
77
Темиркан Сундуков
47
Никита Глушков
70
Валентин Пальцев
77′
19
Кирилл Зинович
16
Уссем Мрезиг
77′
21
Абдулпаша Джабраилов
88′
10
Джавад Хоссейннеджад
46′
4
Идар Шумахов
65′
28
Сердер Сердеров
60′
9
Ражаб Магомедов
25
Гамид Агаларов
60′
96
Кирилл Помешкин
68′
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти