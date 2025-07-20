Уверенный старт чемпиона в РПЛ! У «Краснодара» сиял Сперцян, но многое решил дикий автогол

Первый опасный момент создали как раз игроки «Нижнего»: Босельи пролетел по флангу, сделал передачу в центр штрафной, где Грулёв, по сути, расстреливал ворота. Но попал в точку, где находился Агкацев. Потом судьи определили офсайд, однако совсем не факт, что он был на деле. После формальные хозяева создали ещё пару неплохих подходов, но раз за разом мешал брак. «Краснодар» показал что-то осмысленное в атаке только к 30-й минуте, когда Кордоба получил мяч с фланга, однако не попал в ворота. Но в этом и есть отличие хорошей команды от чемпионской — в возможностях забивать, даже когда игра не совсем складывается. На 40-й минуте «Краснодар» заработал штрафной: Сперцян навесил, а Диего Коста продавил всех.