«Зенита» победил «Ростов» в первом туре чемпионата России

Дебютный матч в составе «Зенита» провел бразильский полузащитник Жерсон. 13 июля сине-бело-голубые объявили о подписании контракта с игроком сроком на пять лет. С зимы 2023 года Жерсон выступал за бразильский «Фламенго» и был капитаном команды. Также футболист играл за клуб с 2019 по 2021 год. Вместе с «Фламенго» он стал чемпионом Бразилии (2019, 2020), обладателем кубка (2024) и суперкубка страны (2020, 2021, 2025), а также выиграл Кубок Либертадорес (2019).