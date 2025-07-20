«Зенита» победил «Ростов» в первом туре чемпионата России

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Футболисты петербургского «Зенита» дома со счетом 2:1 обыграли «Ростов» в матче первого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Газпром-Арене».
В составе победителей голы забили Матео Кассьерра (67-я минута) и Андрей Мостовой (79, с пенальти). У «Ростова» отличился Иван Комаров (22).
«Зенит» не уступает в первых турах чемпионата России с 2002 года, тогда петербуржцы в первом туре со счетом 0:2 уступили махачкалинскому «Анжи». После этого «Зенит» не проигрывает в стартовых матчах чемпионата страны на протяжении 23 сезонов, что является рекордной серией.
«Зенит» не проигрывает «Ростову» с 19 мая 2019 года, тогда ростовская команда на своем поле одержала победу со счетом 1:0 в матче чемпионата России. После этого «Зенит» во всех турнирах одержал 11 побед, 4 раза команды сыграли вничью.
Дебютный матч в составе «Зенита» провел бразильский полузащитник Жерсон. 13 июля сине-бело-голубые объявили о подписании контракта с игроком сроком на пять лет. С зимы 2023 года Жерсон выступал за бразильский «Фламенго» и был капитаном команды. Также футболист играл за клуб с 2019 по 2021 год. Вместе с «Фламенго» он стал чемпионом Бразилии (2019, 2020), обладателем кубка (2024) и суперкубка страны (2020, 2021, 2025), а также выиграл Кубок Либертадорес (2019).
В прошлом розыгрыше РПЛ «Зенит» занял второе место и не стал чемпионом России впервые с 2018 года. «Ростов» занял восьмое место. В следующем туре «Зенит» 27 июля на выезде сыграет с казанским «Рубином», «Ростов» днем ранее проведет гостевой матч против московского «Динамо».
Сергей Семак
Джонатан Альба
Матео Кассьерра
67′
Андрей Мостовой
79′
Иван Комаров
(Егор Голенков)
22′
1
Евгений Латышонок
90+5′
11
Луис Энрике
20
Педро
33
Нино
90+3′
5
Вильмар Барриос
3
Дуглас Сантос
31
Густаво Мантуан
68′
17
Андрей Мостовой
66
Роман Вега
46′
6
Ваня Дркушич
10
Максим Глушенков
46′
79′
32
Лусиано Гонду
30
Матео Кассьерра
68′
7
Александр Соболев
25
Страхиня Эракович
46′
9
Сантос да Силва Жерсон
1
Рустам Ятимов
77′
87
Андрей Лангович
36′
2
Дмитрий Чистяков
4
Виктор Мелехин
5
Данила Прохин
56′
18
Константин Кучаев
40
Илья Вахания
88′
6
Александр Тарасов
7
Роналдо
88′
91
Антон Шамонин
62
Иван Комаров
80′
9
Мохаммад Мохеби
10
Кирилл Щетинин
74′
8
Алексей Миронов
69
Егор Голенков
10′
80′
99
Тимур Сулейманов
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
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- Капитан команды
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