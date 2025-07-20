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«Зенита» победил «Ростов» в первом туре чемпионата России

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

Источник: Пресс-служба ФК "Зенит"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июля. /ТАСС/. Футболисты петербургского «Зенита» дома со счетом 2:1 обыграли «Ростов» в матче первого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на «Газпром-Арене».

В составе победителей голы забили Матео Кассьерра (67-я минута) и Андрей Мостовой (79, с пенальти). У «Ростова» отличился Иван Комаров (22).

«Зенит» не уступает в первых турах чемпионата России с 2002 года, тогда петербуржцы в первом туре со счетом 0:2 уступили махачкалинскому «Анжи». После этого «Зенит» не проигрывает в стартовых матчах чемпионата страны на протяжении 23 сезонов, что является рекордной серией.

«Зенит» не проигрывает «Ростову» с 19 мая 2019 года, тогда ростовская команда на своем поле одержала победу со счетом 1:0 в матче чемпионата России. После этого «Зенит» во всех турнирах одержал 11 побед, 4 раза команды сыграли вничью.

Дебютный матч в составе «Зенита» провел бразильский полузащитник Жерсон. 13 июля сине-бело-голубые объявили о подписании контракта с игроком сроком на пять лет. С зимы 2023 года Жерсон выступал за бразильский «Фламенго» и был капитаном команды. Также футболист играл за клуб с 2019 по 2021 год. Вместе с «Фламенго» он стал чемпионом Бразилии (2019, 2020), обладателем кубка (2024) и суперкубка страны (2020, 2021, 2025), а также выиграл Кубок Либертадорес (2019).

В прошлом розыгрыше РПЛ «Зенит» занял второе место и не стал чемпионом России впервые с 2018 года. «Ростов» занял восьмое место. В следующем туре «Зенит» 27 июля на выезде сыграет с казанским «Рубином», «Ростов» днем ранее проведет гостевой матч против московского «Динамо».

Зенит
2:1
Первый тайм: 0:1
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 1
20.07.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Джонатан Альба
Голы
Зенит
Матео Кассьерра
67′
Андрей Мостовой
79′
Ростов
Иван Комаров
(Егор Голенков)
22′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
90+5′
11
Луис Энрике
20
Педро
33
Нино
90+3′
5
Вильмар Барриос
3
Дуглас Сантос
31
Густаво Мантуан
68′
17
Андрей Мостовой
66
Роман Вега
46′
6
Ваня Дркушич
10
Максим Глушенков
46′
79′
32
Лусиано Гонду
30
Матео Кассьерра
68′
7
Александр Соболев
25
Страхиня Эракович
46′
9
Сантос да Силва Жерсон
Ростов
1
Рустам Ятимов
77′
87
Андрей Лангович
36′
2
Дмитрий Чистяков
4
Виктор Мелехин
5
Данила Прохин
56′
18
Константин Кучаев
40
Илья Вахания
88′
6
Александр Тарасов
7
Роналдо
88′
91
Антон Шамонин
62
Иван Комаров
80′
9
Мохаммад Мохеби
10
Кирилл Щетинин
74′
8
Алексей Миронов
69
Егор Голенков
10′
80′
99
Тимур Сулейманов
Статистика
Зенит
Ростов
Желтые карточки
3
4
Удары (всего)
14
6
Удары в створ
5
3
Угловые
4
3
Фолы
8
13
Офсайды
3
3
Судейская бригада
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти