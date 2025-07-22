Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
18:00
КуПС
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.11
П2
2.90
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Линколн
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
15.00
X
6.60
П2
1.16
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Ноа
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.42
П2
2.15
Футбол. Лига чемпионов
20:00
РФШ
:
Мальме
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
1
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
0
:
ЦСКА
0
П1
X
П2

«Спартак» обратился в ЭСК РФС по пяти эпизодам матча с махачкалинским «Динамо»

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу красно-белых.

Источник: ТАСС

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Московский «Спартак» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по пяти эпизодам матча первого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с махачкалинским «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Встреча завершилась победой «Спартака» со счетом 1:0. В первом тайме судьи отменили три гола «Спартака», во втором тайме был отменен один гол красно-белых. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.

«Спартак» оспаривает неназначение пенальти за фол на Наиле Умярове на 7-й минуте, неназначение пенальти за игру рукой игрока «Динамо» на 25-й минуте, отсутствие второй желтой карточки для Мохамеда Аззи за удар по ногам на 44-й минуте. Красно-белые также подали апелляцию на отмененный гол Руслана Литвинова в компенсированное к первому тайму время и на неназначение пенальти за фол на Маркиньосе на 51-й минуте.

В следующем туре «Спартак» 26 июля примет калининградскую «Балтику».

Спартак
1:0
Первый тайм: 1:0
Динамо Мх
Футбол, Премьер-лига, Тур 1
19.07.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена, 17045 зрителей
Главные тренеры
Деян Станкович
Хасанби Биджиев
Голы
Спартак
Маркиньос
(Наиль Умяров)
37′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
29
Рикарду Мангаш
18
Наиль Умяров
68
Руслан Литвинов
6
Срджан Бабич
35
Кристофер Мартинс
7
Пабло Солари
35′
46′
82
Даниил Хлусевич
10
Маркиньос
51′
74′
27
Игорь Дмитриев
91
Антон Заболотный
74′
9
Манфред Угальде
83′
5
Эсекиэль Барко
82′
47
Роман Зобнин
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
5
Джемал Табидзе
90+4′
99
Муталип Алибеков
22
Мохамед Аззи
21′
53′
77
Темиркан Сундуков
47
Никита Глушков
70
Валентин Пальцев
77′
19
Кирилл Зинович
16
Уссем Мрезиг
77′
21
Абдулпаша Джабраилов
88′
10
Джавад Хоссейннеджад
46′
4
Идар Шумахов
65′
28
Сердер Сердеров
60′
9
Ражаб Магомедов
25
Гамид Агаларов
60′
96
Кирилл Помешкин
68′
Статистика
Спартак
Динамо Мх
Желтые карточки
3
6
Удары (всего)
14
8
Удары в створ
6
0
Угловые
4
3
Фолы
21
14
Офсайды
4
0
Судейская бригада
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти