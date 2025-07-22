«Спартак» обратился в ЭСК РФС по пяти эпизодам матча с махачкалинским «Динамо»

«Спартак» оспаривает неназначение пенальти за фол на Наиле Умярове на 7-й минуте, неназначение пенальти за игру рукой игрока «Динамо» на 25-й минуте, отсутствие второй желтой карточки для Мохамеда Аззи за удар по ногам на 44-й минуте. Красно-белые также подали апелляцию на отмененный гол Руслана Литвинова в компенсированное к первому тайму время и на неназначение пенальти за фол на Маркиньосе на 51-й минуте.