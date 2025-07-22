«Спартак» обратился в ЭСК РФС по пяти эпизодам матча с махачкалинским «Динамо»

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Московский «Спартак» обратился в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по пяти эпизодам матча первого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с махачкалинским «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.
Встреча завершилась победой «Спартака» со счетом 1:0. В первом тайме судьи отменили три гола «Спартака», во втором тайме был отменен один гол красно-белых. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.
«Спартак» оспаривает неназначение пенальти за фол на Наиле Умярове на 7-й минуте, неназначение пенальти за игру рукой игрока «Динамо» на 25-й минуте, отсутствие второй желтой карточки для Мохамеда Аззи за удар по ногам на 44-й минуте. Красно-белые также подали апелляцию на отмененный гол Руслана Литвинова в компенсированное к первому тайму время и на неназначение пенальти за фол на Маркиньосе на 51-й минуте.
В следующем туре «Спартак» 26 июля примет калининградскую «Балтику».
Деян Станкович
Хасанби Биджиев
Маркиньос
(Наиль Умяров)
37′
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
29
Рикарду Мангаш
18
Наиль Умяров
68
Руслан Литвинов
6
Срджан Бабич
35
Кристофер Мартинс
7
Пабло Солари
35′
46′
82
Даниил Хлусевич
10
Маркиньос
51′
74′
27
Игорь Дмитриев
91
Антон Заболотный
74′
9
Манфред Угальде
83′
5
Эсекиэль Барко
82′
47
Роман Зобнин
39
Тимур Магомедов
5
Джемал Табидзе
90+4′
99
Муталип Алибеков
22
Мохамед Аззи
21′
53′
77
Темиркан Сундуков
47
Никита Глушков
70
Валентин Пальцев
77′
19
Кирилл Зинович
16
Уссем Мрезиг
77′
21
Абдулпаша Джабраилов
88′
10
Джавад Хоссейннеджад
46′
4
Идар Шумахов
65′
28
Сердер Сердеров
60′
9
Ражаб Магомедов
25
Гамид Агаларов
60′
96
Кирилл Помешкин
68′
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
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- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти