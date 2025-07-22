Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
18:00
КуПС
:
Кайрат
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.11
П2
2.94
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Линколн
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
19.00
X
7.80
П2
1.15
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Ноа
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
3.52
X
3.40
П2
2.15
Футбол. Лига чемпионов
20:00
РФШ
:
Мальме
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Хамрун Спартанс
:
Динамо К
Все коэффициенты
П1
6.22
X
4.65
П2
1.50
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Пафос
:
Маккаби
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.55
П2
3.40
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Копенгаген
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
1.11
X
10.50
П2
25.00
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Виктория Пл
:
Серветт Ж
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.30
П2
5.80
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Шкендия
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
4.70
X
3.57
П2
1.82
Футбол. Лига чемпионов
21:15
Слован Бр
:
Зриньски
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.22
П2
6.20
Футбол. Лига чемпионов
21:30
Лех
:
Брейдаблик
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.75
П2
9.00
Футбол. Лига конференций
21:30
Балкани
:
Флориана
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.17
П2
6.40
Футбол. Лига чемпионов
21:45
Риека
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.31
П2
3.46
Футбол. Лига чемпионов
21:45
Рейнджерс
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.92
П2
4.62

Алексей Татаев объяснил, за счёт чего «Оренбургу» удалось отобрать очки у ЦСКА

Защитник «Оренбург» Алексей Татаев прокомментировал ничейный результат матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (0:0).

Источник: Чемпионат.com

Защитник «Оренбург» Алексей Татаев прокомментировал ничейный результат матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА (0:0).

«Владимир [Слишкович] на сборах говорил нам, что мы готовимся к футболу, неважно, в какой лиге и против кого. Я думаю, мы хорошо начали первый тайм. Во втором немножко не хватало физического состояния, но это вопрос поправимый, наберём в скором времени. ЦСКА очень понравился, хорошая, организованная команда, замены усилили игру. Виден класс. Но нужно отдать должное всем нам: равнодушных на поле не было, оставили всего себя на поле», — сказал Татаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.