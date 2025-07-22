Капитан «Зенита» Дуглас Сантос: Россия и Петербург — мой дом

— Конечно, я скучаю по своим родным и друзьям, которых нет рядом в Санкт-Петербурге, но повторю, что этот город и Россия — мой дом. Я здесь чувствую себя максимально комфортно. Уже не первый год выступаю в «Зените» и после стольких лет воспринимаю всё, что меня окружает в Петербурге, как абсолютно родное, — приводит слова Сантоса Metaratings.