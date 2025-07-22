Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Краснодара» с «Пари НН»

«У Кукуляка всё хорошо — отличная работа, никаких претензий нет. Бежал, разбирался, успокаивал. Было важно не пропустить ключевой эпизод, и Кукуляк не подвёл», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.