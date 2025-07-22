Футболист Джавад считает, что махачкалинское «Динамо» займет место в топ-10 РПЛ

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Махачкалинский футбольный клуб «Динамо» должен занять место в первой десятке турнирной таблицы Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение ТАСС высказал полузащитник «Динамо» Джавад.
Ранее «Динамо» уступило в гостях московскому «Спартаку» со счетом 0:1 в матче первого тура РПЛ.
«Рад, что сезон возобновился и мы снова проводим матчи. Я думаю, что у нас крепкая команда, и мы будем давать бой всем лидерам лиги. У нас есть задача улучшить результат прошлого сезона. Я думаю, что мы займем место в топ-10 РПЛ в этом году, нам это по силам», — сказал Джавад.
В прошлом сезоне «Динамо» заняло 11-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 29 очков в 30 матчах.