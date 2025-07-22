Футболист Джавад считает, что махачкалинское «Динамо» займет место в топ-10 РПЛ

«Рад, что сезон возобновился и мы снова проводим матчи. Я думаю, что у нас крепкая команда, и мы будем давать бой всем лидерам лиги. У нас есть задача улучшить результат прошлого сезона. Я думаю, что мы займем место в топ-10 РПЛ в этом году, нам это по силам», — сказал Джавад.