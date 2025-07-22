«Ахмат» нацелен на борьбу за место в топ-8 РПЛ

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Грозненский «Ахмат» нацелен на попадание в первую восьмерку турнирной таблицы Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом журналистам рассказал генеральный директор футбольного клуба Ахмед Айдамиров.
В первом туре РПЛ «Ахмат» на своем поле проиграл казанскому «Рубину» со счетом 0:2.
«Результат первого тура был немного неудачным, но мы продолжим бороться. Команда будет прибавлять, скоро добавятся футболисты. Мы хотим бороться за попадание в топ-8 РПЛ», — сказал Айдамиров.
В прошлом сезоне «Ахмат» занял 14-е место в турнирной таблице РПЛ и победил екатеринбургский «Урал» в стыковых матчах.