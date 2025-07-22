В футбольном клубе «Ахмат» анонсировали два трансфера

«Особое внимание мы уделим работе с молодежью. В приоритете и усиление состава, в ближайшие дни ожидается два трансфера. Второй приоритет — инфраструктура. Третий — это наши болельщики, мы делаем все, чтобы игроки включались в диалог с аудиторией», — добавил один из руководителей чеченского клуба.