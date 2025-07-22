В футбольном клубе «Ахмат» анонсировали два трансфера

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Ахмат» в ближайшее время планирует усилиться двумя игроками. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил вице-президент «Ахмата» Ахмед Айдамиров.
«В воскресенье мы вошли в новый сезон, вошли обновленными, — отметил Айдамиров. — Наша история полна славных побед и тяжелых испытаний. Следующий сезон будет юбилейным, и нам надо войти в него с высоко поднятой головой. Мы хотим не довольствоваться борьбой за выживание, а бороться за высокие места».
«Особое внимание мы уделим работе с молодежью. В приоритете и усиление состава, в ближайшие дни ожидается два трансфера. Второй приоритет — инфраструктура. Третий — это наши болельщики, мы делаем все, чтобы игроки включались в диалог с аудиторией», — добавил один из руководителей чеченского клуба.
20 июля «Ахмат» в первом туре Мир — Российской премьер-лиги на своем поле уступил казанскому «Рубину» — 0:2.