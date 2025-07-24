Александр Мостовой уверен, что борьба за чемпионство в РПЛ вновь будет до последнего тура

«Пока рано делать какие-то выводы по всем командам — были крупные победы, но не все решалось быстро. Испытали трудности “Зенит”, ЦСКА, “Динамо”. “Краснодар” вроде выиграл, но если бы не было автогола, то счет был скользкий. Мы говорим, что “Зенит” — [главный] претендент, а еще пять команд создадут интригу, будут наверху, потому что по составу выше остальных. Единственное бы отметил, удивило домашнее поражение “Ахмата” дома от “Рубина” со счетом 0:2 — вроде бы дома, закупились футболистами, но такое бывает», — добавил собеседник агентства.