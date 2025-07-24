Александр Мостовой уверен, что борьба за чемпионство в РПЛ вновь будет до последнего тура

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Борьба за чемпионство в нынешнем сезоне Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) будет идти до последнего тура. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион СССР в составе московского «Спартака» Александр Мостовой.
В двух последних сезонах РПЛ чемпион страны определялся по итогам заключительного, 30-го тура. В сезоне-2024/25 победителем соревнования стал «Краснодар», обыгравший в заключительном туре московское «Динамо» (3:0).
«Думаю, что повторится история последних двух сезонов. В этом сезоне интрига будет до последнего тура, — сказал Мостовой. — Команды ничего не потеряли — ни “Спартак”, ни “Краснодар”, ни “Динамо”, ни ЦСКА. Еще и больше месяца дозаявок. “Зенит”, конечно, приобрел Жерсона, но пока Вендел не играет. Интрига точно будет до конца».
«Пока рано делать какие-то выводы по всем командам — были крупные победы, но не все решалось быстро. Испытали трудности “Зенит”, ЦСКА, “Динамо”. “Краснодар” вроде выиграл, но если бы не было автогола, то счет был скользкий. Мы говорим, что “Зенит” — [главный] претендент, а еще пять команд создадут интригу, будут наверху, потому что по составу выше остальных. Единственное бы отметил, удивило домашнее поражение “Ахмата” дома от “Рубина” со счетом 0:2 — вроде бы дома, закупились футболистами, но такое бывает», — добавил собеседник агентства.
Также Мостовой, получивший ранее тренерскую лицензию, сообщил, что у него пока нет вариантов для стажировок и работы. «В этом плане никто не звонит и не пишет. В Испании всегда ждут, другое дело, что сейчас не то время, что хочется лететь. С пересадками добираться нет желания», — отметил он.